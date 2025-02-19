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"Легализации подлежат только автомобили, ввезенные до 2025 года"

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- Светлана Лаптева
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Ранее президент КР Садыр Жапаров подписал указ о легализации автомобилей с иностранными номерами. В этой связи кабинету министров было поручено разработать нормативные правовые акты, исходящие из данного указа. В настоящее время работает межведомственная комиссия, которая подготовила соответствующие предложения и направила их в государственные органы на согласование.

Как пояснил начальник управления таможенной политики Министерства экономики и коммерции КР Тыналиев Руслан, одним из ключевых пунктов разрабатываемых нормативных правовых актов является положение о том, что легализации подлежат только те автотранспортные средства, которые были ввезены на территорию Кыргызской Республики до 1 января 2025 года.

"Документ предусматривает:

- Оплату государственной пошлины в установленном порядке;

- Запрет на продажу и передоверие легализованных автомобилей третьим лицам;

- Запрет на управление транспортным средством лицами, не указанными в техпаспорте.

Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики предупреждает граждан и автодилеров, что нормы Указа распространяются исключительно на автомобили, завезенные в страну до 1 января 2025 года. Лица, планирующие ввоз праворульных автомобилей после указанной даты, должны учитывать, что они не подпадают под действие механизма легализации.

Министерство также рекомендует гражданам воздержаться от приобретения автотранспортных средств, не имеющих правоустанавливающих документов или имеющих сомнительное происхождение", - сказал он .


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URL: https://www.vb.kg/443108
Теги:
Кыргызстан, автомобили
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