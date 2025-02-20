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В КР с 1 марта 2025 года начнутся весенние влагонакопительные поливы

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- Светлана Лаптева
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На 2025 год структурными подразделениями Службы водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности планируется планируется провести ремонт, бетонирование и механизированная очистка межхозяйственных каналов, протяженностью 500,0 км каналов, ремонт 755 гидротехнических сооружений, ремонт 200 гидрометрических постов, ремонт 91 насосных станций, ремонт 200 насосных агрегатов, замена 40 насосных агрегатов и очистке 272,0 км механизированной очистки коллекторно-дренажной сети.

На 19 февраля 2025 года выполнены работы по механизированной очистке каналов, протяженностью 83,9 км.

Согласно план-графика подготовки к поливному сезону 2025 года основные работы по ремонту и механизированной очистке государственных водохозяйственных объектов будут завершены к 10 апреля 2025 года в Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях, к 1 мая 2025 года в Чуйской и Таласской областях, к 10 мая по Иссык-Кульской и Нарынской области.

На весенние влагонакопительные поливы в республике планируется орошать 270 тысяч га земель, с 1 марта 2025 года начнутся весенние влагонакопительные поливы.


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URL: https://www.vb.kg/443110
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
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