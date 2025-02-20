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Здание НХЦ имени Мамакеева не соответствует нормам пожарной безопасности

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- Бермет Таалайбекова
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Здание Национального центра хирургии имени Мамакеева не соответствует требованиям пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По её данным, в рамках проверки установлено, что основные здания Центра не соответствуют требованиям пожарной безопасности. В результате внеплановой проверки Национальному центру хирургии им. Мамакеева дали 30 дней на устранение нарушений и выписали предписание о необходимости устранения недостатков до контрольной проверки.

С целью недопущения гибели людей и во избежание материальных потерь в случае пожара сотрудники МЧС призывают не нарушать правила пожарной безопасности.

Напомним, 11 февраля в НИИ хирургии сердца и трансплантации органов произошёл крупный пожар, в результате которого погибли два человека. МВД возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил пожарной безопасности" УК КР.


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URL: https://www.vb.kg/443141
Теги:
МЧС, проверки, хирургия, безопасность, Бишкек, больница
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