Le Point: Трамп приедет в Москву на 80-летие Победы

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся в Москве 9 мая на праздновании годовщины окончания Великой Отечественной войны, пишет Le Point. Если визит американского лидера действительно состоится, отмечает автор статьи, это будет невероятным унижением для Европы.

Для Владимира Путина 9 мая - самый важный день в году. День Победы в Великой Отечественной войне, дающей ему право утверждать, что весь мир почти всем обязан СССР - и, соответственно, России, которая сегодня получает шанс вернуться к закрепленным на Ялтинской конференции принципам. (Именно тогда Москва, к слову, сделала Восточную Европу своей сферой влияния). И в прошлом российский лидер в этот день неоднократно произносил речи, посвященные истории XX века.

Сам факт того, что в 1945 году отмечать СССР начал 9 мая, а не 8 - в Берлине было 11 вечера, в Москве - час ночи следующего дня - стал для русских способом отпраздновать свою, другую победу. Отличную от нашей, западной. Более того, именно Сталин потребовал, чтобы подписанная в Реймсе 7 мая капитуляция Рейха на следующий день была повторно подписана в Берлине.

И в этом году 9 мая, по данным наших источников, на московских трибунах, скорее всего, будет присутствовать важный гость: с Владимиром Путиным в праздничных мероприятиях примет участие президент США Дональд Трамп.

Какую победу будут праздновать Владимир Путин и Дональд Трамп 9 мая 2025 года? Не столько победу союзников в 1945 году, сколько совместную победу американского и российского лидеров на мирных переговорах по Украине - которые, согласно задумкам ответственного за урегулирование генерала Кита Келлога, должны завершиться... 9 мая. И если для президентов США и России и их совместного плана все сложится хорошо, то 9 мая 2025 года станет датой, которая ознаменует их триумф - прежде всего, триумф Путина, который таким образом получит подтверждение и поддержку озвучивавшегося им с самого начала тезиса о сходстве Украины с нацистской Германией. Таким образом, по его мнению, спустя 80 лет после эпохального разгрома нацистов его страна будет отмечать победу над другими нацистами!

Это не впервые

Трамп пока что не разыгрывал "нацистскую карту" в отношении украинцев - но уже назвал Зеленского диктатором, упрекнув его в том, что тот развязал конфликт с Россией. Отметить победу 9 мая, за счет совпадения дат эффектно вплетя в нарратив триумфа над Украиной Вторую мировую войну, было бы [для России] способом предоставить всему миру доказательство своей правоты: мол, вам же говорили, что они фашисты!

В случае, если все сложится, приезд Трампа не станет первой поездкой американского президента в российскую столицу, предпринятой по такому случаю. Но первый и пока единственный аналогичный визит был нанесен в совершенно ином историческом контексте. В 1995 году, в атмосфере царившей после окончания холодной войны разрядки, Билл Клинтон принял приглашение Бориса Ельцина посетить Москву на 9 мая, чтобы отметить первую "круглую" годовщину окончания Второй мировой войны после падения Берлинской стены. Несмотря на разногласия по поводу ситуации в Боснии и Иране и споров из-за расширения НАТО, на публике президенты двух стран демонстрировали взаимную поддержку.

9 мая 2025 года, если новая российско-американская сделка не сорвется и ничто не поставит под угрозу перспективу приезда Трампа, европейцам придется испить до дна символическую чашу унижений - наблюдая по телевизору парад российских войск, которым салютует американский президент.

Напомним, президент Кыргызстана Садыр Жапаров 9 мая также примет участие в торжественных мероприятиях в Москве. Об этом стало известно в ходе встречи председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева с главой правительства России Михаилом Мишустиным.

Источник: inosmi.ru