Трамп заявил, что присутствие Зеленского на переговорах не столь важно

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому нет необходимости участвовать в переговорах о прекращении войны России против Украины. Он сказал об этом в интервью Fox News Radio в пятницу, 21 февраля, пишет Дойче Велле.

По словам Трампа, президент Украины "был на встречах" в течение последних трех лет и до сих пор не смог положить конец конфликту.

"Если честно, я не думаю, что его присутствие на встречах очень важно. Когда Зеленский сказал, что его не пригласили на встречу в Саудовской Аравии <…> Я имею в виду, что это не было приоритетом, потому что он до сих пор плохо вел переговоры. У Украины нет карт, с которыми можно играть", - сказал Трамп.

Критика в адрес Джо Байдена

Дональд Трамп также заявил, что предыдущий президент США Джо Байден и Зеленский могли предотвратить войну.

"Каждый раз, когда я говорю: "Это не вина России", меня всегда критикуют за фейковые новости, но я говорю вам, Байден сказал неправильные вещи, Зеленский сказал неправильные вещи, на них напал тот, кто намного больше и намного сильнее. Но Россию можно было бы легко отговорить от этого", - считает Трамп.

Вместе с тем президент США подчеркнул, что он продолжает диалог с обеими сторонами. "Я веду переговоры с Россией и Украиной", - сказал он.

Критика в адрес Зеленского

После недавних российско-американских переговоров в Эр-Рияде Дональд Трамп выступает с резкой критикой в адрес Зеленского.

Президент США, в частности, заявил, что у Зеленского низкий рейтинг одобрения среди украинцев, назвал его "диктатором", а также призывал провести в Украине президентские выборы.

Bloomberg, ссылаясь на информированный источник, писал, что в Кремле не ожидали столь резкого тона высказываний Трампа в адрес Зеленского.

Российские чиновники, отметил источник, не до конца понимают переговорную стратегию Трампа, а также опасаются возможных ловушек и неожиданных поворотов в этом процессе.

Источник: "ASIA-Plus"