Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 91.10 - 92.10

Бивол победил Бетербиева в реванше, став новым абсолютным чемпионом мира

208  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В субботу, 22 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел вечер бокса, который возглавил бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Бивола решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113).

В октябре прошлого года Бетербиев победил Бивола раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Теперь на счету Бивола 24 победы при одном поражении. Бетербиев проиграл первый бой из 22.

Источник: sport24.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443223
Теги:
бокс, Саудовская Аравия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  