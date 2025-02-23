Бивол победил Бетербиева в реванше, став новым абсолютным чемпионом мира

В субботу, 22 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел вечер бокса, который возглавил бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Бивола решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113).

В октябре прошлого года Бетербиев победил Бивола раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Теперь на счету Бивола 24 победы при одном поражении. Бетербиев проиграл первый бой из 22.

Источник: sport24.ru