Главные футбольные события 26 февраля 2025 года

Прошедший игровой день подарил болельщикам множество ярких матчей в ведущих чемпионатах Европы. В центре внимания оказались поединки английской премьер-лиги и Кубка Испании.
Английская премьер-лига
Тоттенхэм – Манчестер Сити 0:1
"Манчестер Сити" одержал минимальную победу над "Тоттенхэмом" благодаря голу Эрлинга Холанда на 12-й минуте. Команда Пепа Гвардиолы продолжает борьбу за чемпионский титул, набирая важные три очка.
Манчестер Юнайтед – Ипсвич Таун 3:2
"Красные дьяволы" сумели вырвать победу, несмотря на удаление защитника Патрика Доргу. Решающий гол на последних минутах встречи забил Гарри Магуайр, принеся своей команде важные три очка.
Ноттингем Форест – Арсенал 0:0
"Канониры" не сумели пробить оборону "Фореста", завершив встречу вничью. Потеря очков может сказаться на шансах "Арсенала" в гонке за титул.
Ливерпуль – Ньюкасл Юнайтед 2:0
"Ливерпуль" укрепил свое лидерство в чемпионате благодаря голам Доминика Собослаи и Алексиса Макалистера. Команда Юргена Клоппа уверенно движется к чемпионскому титулу.
Турнирная таблица АПЛ после матчей
Ливерпуль – 67 очков
Арсенал – 54 очка
Ноттингем Форест – 48 очков
Манчестер Сити – 47 очков
Челси – 46 очков
"Манчестер Юнайтед" занимает 14-е место (33 очка), "Тоттенхэм" – 13-е (33 очка).
Кубок Испании
Реал Сосьедад – Реал Мадрид 0:1
В первом полуфинальном матче Кубка Испании "Реал Мадрид" добился выездной победы благодаря голу 18-летнего нападающего Эндрика. Ответный матч пройдет на "Сантьяго Бернабеу", где "Сливочные" попытаются оформить выход в финал.
Вывод
Игровой день принес неожиданные результаты и подтвердил высокую конкуренцию во всех турнирах. "Ливерпуль" продолжает уверенно лидировать в АПЛ, "Реал" приближается к финалу Кубка Испании, а борьба за чемпионские титулы набирает обороты. Впереди нас ждут еще более жаркие футбольные баталии!