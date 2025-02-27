На рынке "Дордой" открывается Центр страхования и финансирования экспорта

Сегодня на крупнейшем торгово-логистическом хабе Кыргызстана - рынке "Дордой" - состоится открытие Центра страхования и финансирования экспорта. Об этом сообщает ОАО "Государственная Страховая Организация".
По ее данным, мероприятие проходит в рамках указа президента Садыра Жапарова от 20 марта 2024 года № 79 "О мерах по развитию страхового рынка Кыргызской Республики", который назначил ОАО "Государственная Страховая Организация" национальным оператором по перестрахованию, включая экспортные риски в сотрудничестве с Евразийской перестраховочной компанией (ЕПК).
Центр будет выполнять несколько ключевых задач:
- Предоставление страховых продуктов для защиты экспортеров от коммерческих и политических рисков.
- Консультационная поддержка по зарубежным контрагентам и помощь в их анализе.
- Ускорение доступа предпринимателей к зарубежным рынкам.
Выбор рынка "Дордой" для размещения Центра объясняется рядом факторов:
- Это ключевой торговый хаб с налаженными связями с поставщиками, дистрибьюторами и рынками СНГ.
- В "Дордое" сосредоточено 80% малых и средних предприятий в текстильном секторе, активно использующих данный рынок для экспорта.
- Синергия с партнерами: ГСО и "Дордой Страхование" вместе с Элдик банком обеспечат льготное кредитование и гибкие страховые решения.
Ожидается, что открытие Центра приведет к снижению финансовых и политических рисков для экспортеров, росту оборота бизнеса за счет увеличения географии экспортных продаж и повышению конкурентоспособности на мировой арене.