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Суперкубок Кыргызстана-2025: "Абдыш-Ата" встретится с "Мурас Юнайтед"

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- Самуэль Деди Ирие
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1 марта 2025 года на стадионе "Манас" в Кара-Балте состоится матч за Суперкубок Кыргызстана по футболу сезона 2025. В поединке сразятся действующий чемпион страны "Абдыш-Ата" из Канта и обладатель Кубка Кыргызстана "Мурас Юнайтед" из Джалал-Абада. Начало матча запланировано на 16:00. Вход на стадион свободный.

Кроме захватывающего футбольного поединка, болельщиков ждет обширная культурная программа. На мероприятии выступят известные кыргызские исполнители, такие как Бегиш, Курал Чокоев и Элера Кабылжан кызы.

Напомним, что в октябре 2024 года "Абдыш-Ата" уже завоевывала Суперкубок, победив "Мурас Юнайтед" со счетом 1:0.

Для тех, кто не сможет присутствовать на стадионе, рекомендуется следить за официальными источниками и новостными порталами для получения актуальных обновлений о ходе турнира.


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URL: https://www.vb.kg/443418
Теги:
Кара-Балта, футбол
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