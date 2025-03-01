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В Кыргызстане прошла международная конференция по селекции и семеноводству

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке прошла Международная научно-практическая конференция на тему: "Роль селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур в обеспечении продовольственной безопасности".

В рамках конференции участники обсудили широкий спектр актуальных вопросов, касающихся селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур в условиях Кыргызстана, что крайне важно для обеспечения продовольственной безопасности страны.

Важность таких мероприятий, как эта конференция, заключается в том, что они способствуют разработке научных рекомендаций, которые могут быть применены на практике для достижения устойчивых результатов в сельском хозяйстве.

"Конференция предоставляет платформу для обмена опытом и знаниями среди ведущих ученых, специалистов и практиков в области сельского хозяйства. В ходе обсуждения затронуты инновационные подходы к улучшению качества и устойчивости сельскохозяйственных культур, методы повышения урожайности и улучшения семенного материала, а также роль селекции в адаптации растений к изменяющимся климатическим условиям", - отметил директор Департамента по экспертизе сельскохозяйственных культур и садоводства Бакыт Мамбетов.

Также мероприятие способствовало налаживанию международного сотрудничества, что позволит эффективно использовать мировой опыт в области селекции и семеноводства для решения проблем, стоящих перед сельским хозяйством Кыргызстана.

На конференции принимали участие представители научно-исследовательских институтов, ученые, селекционеры из Казахстана, России и других стран, а также семеноводы, фермеры.


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URL: https://www.vb.kg/443423
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
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