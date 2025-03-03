Задержан заместитель директора Аламудунского филиала ГУ "Кадастр"

Выявлен факт незаконного завладения заместителем директора Аламудунского филиала ГУ "Кадастр" Э.А.А. земельным участком площадью 15 соток в качестве взятки. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По её данным, в ходе проверки законности получения земельных наделов в контурах №172, 544, 549–556, 552 с. Кок-Жар установлено, что в 2007 году в контуре №544 гражданам были выделены 4,3 га земли сельскохозяйственного назначения. Продолжительное время территория не использовалась по назначению, а владельцы намеревались раздробить её на более мелкие участки и распродать под строительство ИЖС.

Ввиду отсутствия возможности трансформации Э.А.А. предложив содействие в изменении целевого назначения земли, в качестве вознаграждения (взятки) завладел в том же контуре земельным участком площадью 15 соток. Данный участок был зарегистрирован на подставное лицо, которое приходится ему племянником.

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело, в рамках которого Э.А.А. задержан и в порядке ст. 96 УПК КР водворён в ИВС СИЗО ГКНБ.