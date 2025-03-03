Погода
$ 87.45 - 87.85
€ 90.92 - 91.92

Задержан заместитель директора Аламудунского филиала ГУ "Кадастр"

265  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Выявлен факт незаконного завладения заместителем директора Аламудунского филиала ГУ "Кадастр" Э.А.А. земельным участком площадью 15 соток в качестве взятки. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По её данным, в ходе проверки законности получения земельных наделов в контурах №172, 544, 549–556, 552 с. Кок-Жар установлено, что в 2007 году в контуре №544 гражданам были выделены 4,3 га земли сельскохозяйственного назначения. Продолжительное время территория не использовалась по назначению, а владельцы намеревались раздробить её на более мелкие участки и распродать под строительство ИЖС.

Ввиду отсутствия возможности трансформации Э.А.А. предложив содействие в изменении целевого назначения земли, в качестве вознаграждения (взятки) завладел в том же контуре земельным участком площадью 15 соток. Данный участок был зарегистрирован на подставное лицо, которое приходится ему племянником.

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело, в рамках которого Э.А.А. задержан и в порядке ст. 96 УПК КР водворён в ИВС СИЗО ГКНБ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443491
Теги:
ГКНБ, задержание, земельный участок, Чуйская область, взятка
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  