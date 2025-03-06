Садыр Жапаров: Депутат Султанбай Айжигитов манипулирует фактами

Накануне на заседании Жогорку Кенеша депутат Султанбай Айжигитов высказал мнение о соглашении по кыргызско-таджикской границе, выдвинув ряд обвинений. В связи с этим агентство "Кабар" обратилось за комментарием к президенту Садыру Жапарову.

Вы видели последнее заявление депутата Жогорку Кенеша Султанбая Айжигитова по кыргызско-таджикской границе?

Действительно ли в соглашении о границе есть недостатки, о которых он говорит?

Конечно, видел, полностью прослушал. Сплошная демагогия. Непонятно, почему этот человек за три дня поменял мнение и заговорил по-другому. Нам нужно разобраться, почему он так поступил. Он все знает и все хорошо понимает.

Но почему-то по многим другим вопросам он делает вид, что ничего не знает, и только ведет провокацию.

Например, в своем вчерашнем выступлении он говорит про Ворух. Создается впечатление, будто мы отдали 19 500 гектаров земли. Но согласно старым картам, Ворух изначально занимал 14 500 гектаров. Он прекрасно это знает. Он сам из Баткена. Более того, был губернатором.

Кроме того, ворухцы всегда пользовались нашими пастбищами площадью 5 тысяч гектаров. Наше местное население могло попасть туда только через Ворух, поэтому сегодня эти пастбища вообще никто не использует. Другого пути туда нет. Тогда они предложили: полностью отдайте нам эти пастбища, а взамен мы дадим вам 5 тысяч гектаров в другом месте, обменяемся. Но мы отказались. Мы обменяли не все 5 тысяч гектаров, а только 1 тысячу, оставили 1 тысячу и взамен получили 1 тысячу гектаров пастбищ в Чон-Алае.

Таким образом, территория Воруха остановилась на 15 500 гектарах. Все. Навсегда поставлена точка. 14 500 гектаров – это земли, которые они исторически занимали по старым картам. Зная это, депутат все равно манипулирует.

Теперь по поводу села Достук. Говорят, что оно якобы является "воротами" в Ворух. Где Ворух, а где Достук? Они находятся в совершенно разных местах. Воруху преграждает путь село Ак-Сай. Он прекрасно это знает.

Мы произвели обмен тех участков, где происходили конфликты. Поэтому хочу заверить, что стороны в вопросе обмена земель не преследовали каких-либо стратегических целей.

Потому что эти земли либо анклавы, либо расположены в шахматном порядке, либо непосредственно граничат с нашими селами. Мы тоже получили их села.

Мы видим, что их народ тоже критикует свою власть. При урегулировании границы между двумя государствами нельзя руководствоваться только интересами одного села.

Еще одна его фраза привлекла мое внимание. Он сказал: "В договоре указано, что он бессрочный и не подлежит денонсации – это неправильно". По его логике, мы должны каждый год заново спорить о земле, воевать, стрелять?

Граница решена навсегда. Все, поставлена точка, учтены интересы обеих сторон.

О границе еще многое можно сказать.

Но пока не время. Пусть все завершится, и тогда скажем.

Тогда история рассудит нас. Я уверен, что она поставит нам оценку "отлично".