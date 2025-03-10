В Аламудунском районе ГКНБ вернул детский сад в госсобственность

В результате проверочных мероприятий возвращен государству детский сад в селе Чокморов Аламудунского района Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в 2000 году в отношении дошкольного учреждения была начата процедура специального администрирования методом ликвидации, после чего детский сад с прилегающей территорией был передан на баланс Чокморовского айыл окмоту. Однако, в последующем социальный объект находился в частной собственности и использовался не по назначению.

Вместе с тем, в 2008 году несмотря на существующие нормативно-правовые акты, запрещающие отчуждения социальных объектов инфраструктуры третьим лицам, указанный детский сад был передан в частную собственность с прилегающей территорией 0,89 га.

В результате принятых мер, 28 февраля собственники детского сада, принимая во внимание незаконность владения недвижимым имуществом на добровольной основе передали на баланс айыл окмоту села С.Чокморова Аламудунского района Чуйской области.