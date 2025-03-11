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Торобаев: В 2025 проблем с поставками семян и удобрений не будет

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- Светлана Лаптева
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В этом году к 2025 году будет потреблено 64,6 тысяч тонн семян зерновых культур, на сегодняшний день накоплено 58,5 тысяч тонн семян, обеспеченность составила 91%. А вот зерновые, рис, табак, бобовые и соевые культуры обеспечены на 100%. Об этом сообщил министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев на заседании комитета ЖК.

Недостающие семена обеспечиваются дотациями и семенами, выставленными на свободную продажу в семеноводческих хозяйствах.

Также к 2025 году 15 питомниками в КР подготовлено более 12 млн. 152 тыс. саженцев плодово-ягодных культур.

Поставка минеральных удобрений также осуществляется в соответствии с требованиями. Ориентировочное потребление в год-140-150 тыс. тонн. На сегодняшний день завезено 41,9 тыс. тонн минеральных удобрений, обеспечено 30%. В настоящее время 8 компаний поставляют удобрения, перерывов нет.

Сегодня стоимость 1 кг аммиачной селитры составляет 23,0 – 30,0 сома, а мочевины - 29,5 - 39,0 сома. Кроме того, поставки пестицидов также осуществляются на регулярной основе. Общее потребление пестицидов составляет 713,3 тонны. На сегодняшний день завезено 241,8 тонны пестицидов, обеспеченность – 34,0%. В настоящее время поставки пестицидов осуществляются компаниями-импортерами, и проблем с поставками нет. Средние цены на пестициды составляют от 600 до 3 000 сомов. В настоящее время из 22 150 единиц техники к посевным работам по республике готовы 83 процента. Всего создано и работает 172 МТС.


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URL: https://www.vb.kg/443756
Теги:
Бакыт Торобаев, Минсельхоз, сельское хозяйство, Кыргызстан
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