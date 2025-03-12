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Кыргызстанские самбисты завоевали 20 медалей на турнире в Астане

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Кыргызстана по самбо блестяще выступила на международном турнире среди юниоров "Лига самбо", прошедшего с 7 по 9 марта 2025 года в Астане (Казахстан). Кыргызские спортсмены завоевали 20 медалей: 7 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых, заняв первое место в общекомандном зачёте.

В соревнованиях приняли участие 50 спортсменов из Кыргызстана, продемонстрировавших высокий уровень подготовки.

Обладатели золотых медалей:

Адиль Байбосунов (32 кг)

Умар Молдонов (26 кг)

Умар Осмонов (46 кг)

Ариет Садыров (46 кг)

Ахмат Бактыбеков (20 кг)

Расул Нурмуханбетов (29 кг)

Серебряные призёры:

Азамат Жакшылыков (32 кг)

Ахмат Жакшылыков (35 кг)

Атай Бейшебаев (38 кг)

Усман Абдубайито (26 кг)

Бахтияр Камчыбеков (53 кг)

Обладатели бронзовых медалей:

Салих Абдылакинов (42 кг)

Амир Молдонов (38 кг)

Данил Демченко (46 кг)

Нурель Токтосунов (32 кг)

Ербол Акматалиев (20 кг)

Наби Акматов (29 кг)

Байчоро Таласов (42 кг)

Нурель Алымбеков (38 кг).


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URL: https://www.vb.kg/443811
Теги:
Казахстан, самбо, турнир, Кыргызстан
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