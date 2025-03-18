Погода
$ 86.85 - 87.35
€ 94.35 - 95.35

В Кыргызстане стартует ежегодная акция "Сохраним памятники Победы"

82  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане стартует ежегодная акция "Сохраним памятники Победы!", инициированная поисковым движением Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" и журналистами VB.KG.

"Акция "Сохраним памятники Победы!" проходит в Кыргызстане каждый год и свою актуальность не потеряла. А в год 80-летия Великой Победы советского народа над фашизмом значимость такой работы только возрастает. К участию в акции "Сохраним памятники Победы" приглашаются школьники, студенты, активисты, меценаты, спонсоры и просто все неравнодушные граждане. Акция продлится до 22 июня.

Что нужно делать? Необходимо побывать на братских кладбищах и мемориалах, которые были установлены в память об участниках Великой Отечественной войны, которые погибли или вернулись с фронта. Нужно будет сфотографировать нынешнее состояние мемориалов, инициировать субботники, либо своими силами, либо с привлечением государственных и негосударственных источников. Также необходимо будет по возможности рассказать историю создания монументов, памятников или мемориальных табличек.

Напомним, что акция-субботник впервые была проведена на территории Панфиловского района Чуйской области, где установлен памятник генерал-майору Ивану Панфилову. Памятник был создан по инициативе местных жителей: вдов, детей-сирот, ветеранов и парторга колхоза, который оказался настоящим партийцем, искренним и верным своему делу. Для того, чтобы получить разрешение на создание памятника он дошел до самого Суслова. После чего поручение о создании памятника было дано кремлевскому скульптору Эдуарду Барклаю. Последний был супругом популярной певицы того времени Майи Кристалинской. Они вместе приезжали в село Панфиловское - изучали ландшафт, общались с людьми. Памятник был отлит в Московской области и привезен в село.

К сожалению, после развала СССР памятник систематически подвергался нападению вандалов. Кроме того, с течением времени грунтовые воды стали подмывать основание памятника. В 2016 годы доктор наук, декан факультета архитектуры, строительства и дизайна КРСУ по просьбе поисковиков и посольства России в Кыргызстане Равиль Муксинов с экспертами проводил исследование комплекта, и еще тогда было определено, что разрушающийся фундамент представляет опасность для жизни школьников, которые проводят там игры. Позже был разработан проект реставрации памятника, и запущен механизм поиска спонсоров. Требуется ограждение, установка освещения, заново необходимо провести переустановку памятника. Также была озвучена инициатива передать памятник под республиканское управление, но, к сожалению, многочисленные комиссии и визиты глав различных делегаций не привели к реальной реконструкции.

На местном уровне поисковый отряд "Наша Победа-Биздин Жениш" и военнослужащие российской воинской части проводили ремонт, заменяя таблички и скамейки несколько раз. Также поисковики и волонтеры различных организаций во время акции "Сохраним памятники Победы! Кыргызстан" проводили субботники.

Стоит отметить, что 80-летие Великой Победы - уникальная возможность привлечь внимание к состоянию памятникам Победы, которые создавались в основном на средства и по инициативе вдов, детей, сестер и братьев погибших на фронтах Великой Отечественной.

Сохранение памятников героям ВОВ - миссия Памяти следующих поколений. Поэтому вандализм на таких памятниках - кощунство и манкуртизм.

Именно поэтому в Кыргызстане в последние годы проявился и другой феномен - к именам и фамилиям не вернувшихся с фронта на другой стороне памятников стали вписывать имена фронтовиков, вернувшихся с войны либо умерших от ран позже.

В последний год большую работу провели в Джалал-Абадской области, в частности, Общественное объединение "Славянская диаспора", Поисковое движение "Наша Победа-Биздин Жениш", аппарат губернатора, мэрия Джалал-Абада провели акцию "Сохраним памятники Победы! Кыргызстан!". Было решено все имена местных фронтовиков без исключения внести на областной памятник, установленный в Джалал-Абаде. А к 9 мая в парке появятся еще несколько табличек с именами солдат Великой Отечественной. Работа эта делается заблаговременно, люди звонят, рассказывают свои истории, проводится сверка по базам данных. Все понимают, что это важно сделать именно сейчас", - рассказали поисковики.

Поисковики просят обратить внимание всех неравнодушных на музеи, библиотеки, школы, улицы имени героев - это тоже своего рода форма увековечивания, сохранения памяти о целом поколении героев, защитивших страну от фашизма и ценою своей жизни давших возможность 70 лет жить в мире своим детям и внукам.

Инициативы и предложения по поводу акции можно отправлять на номер 0555923-603 или электронный адрес ptahasvet@mail.ru.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443813
Теги:
памятник, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  