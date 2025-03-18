В Кыргызстане стартует ежегодная акция "Сохраним памятники Победы!", инициированная поисковым движением Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" и журналистами VB.KG.

"Акция "Сохраним памятники Победы!" проходит в Кыргызстане каждый год и свою актуальность не потеряла. А в год 80-летия Великой Победы советского народа над фашизмом значимость такой работы только возрастает. К участию в акции "Сохраним памятники Победы" приглашаются школьники, студенты, активисты, меценаты, спонсоры и просто все неравнодушные граждане. Акция продлится до 22 июня.

Что нужно делать? Необходимо побывать на братских кладбищах и мемориалах, которые были установлены в память об участниках Великой Отечественной войны, которые погибли или вернулись с фронта. Нужно будет сфотографировать нынешнее состояние мемориалов, инициировать субботники, либо своими силами, либо с привлечением государственных и негосударственных источников. Также необходимо будет по возможности рассказать историю создания монументов, памятников или мемориальных табличек.

Напомним, что акция-субботник впервые была проведена на территории Панфиловского района Чуйской области, где установлен памятник генерал-майору Ивану Панфилову. Памятник был создан по инициативе местных жителей: вдов, детей-сирот, ветеранов и парторга колхоза, который оказался настоящим партийцем, искренним и верным своему делу. Для того, чтобы получить разрешение на создание памятника он дошел до самого Суслова. После чего поручение о создании памятника было дано кремлевскому скульптору Эдуарду Барклаю. Последний был супругом популярной певицы того времени Майи Кристалинской. Они вместе приезжали в село Панфиловское - изучали ландшафт, общались с людьми. Памятник был отлит в Московской области и привезен в село.

К сожалению, после развала СССР памятник систематически подвергался нападению вандалов. Кроме того, с течением времени грунтовые воды стали подмывать основание памятника. В 2016 годы доктор наук, декан факультета архитектуры, строительства и дизайна КРСУ по просьбе поисковиков и посольства России в Кыргызстане Равиль Муксинов с экспертами проводил исследование комплекта, и еще тогда было определено, что разрушающийся фундамент представляет опасность для жизни школьников, которые проводят там игры. Позже был разработан проект реставрации памятника, и запущен механизм поиска спонсоров. Требуется ограждение, установка освещения, заново необходимо провести переустановку памятника. Также была озвучена инициатива передать памятник под республиканское управление, но, к сожалению, многочисленные комиссии и визиты глав различных делегаций не привели к реальной реконструкции.

На местном уровне поисковый отряд "Наша Победа-Биздин Жениш" и военнослужащие российской воинской части проводили ремонт, заменяя таблички и скамейки несколько раз. Также поисковики и волонтеры различных организаций во время акции "Сохраним памятники Победы! Кыргызстан" проводили субботники.

Стоит отметить, что 80-летие Великой Победы - уникальная возможность привлечь внимание к состоянию памятникам Победы, которые создавались в основном на средства и по инициативе вдов, детей, сестер и братьев погибших на фронтах Великой Отечественной.

Сохранение памятников героям ВОВ - миссия Памяти следующих поколений. Поэтому вандализм на таких памятниках - кощунство и манкуртизм.

Именно поэтому в Кыргызстане в последние годы проявился и другой феномен - к именам и фамилиям не вернувшихся с фронта на другой стороне памятников стали вписывать имена фронтовиков, вернувшихся с войны либо умерших от ран позже.

В последний год большую работу провели в Джалал-Абадской области, в частности, Общественное объединение "Славянская диаспора", Поисковое движение "Наша Победа-Биздин Жениш", аппарат губернатора, мэрия Джалал-Абада провели акцию "Сохраним памятники Победы! Кыргызстан!". Было решено все имена местных фронтовиков без исключения внести на областной памятник, установленный в Джалал-Абаде. А к 9 мая в парке появятся еще несколько табличек с именами солдат Великой Отечественной. Работа эта делается заблаговременно, люди звонят, рассказывают свои истории, проводится сверка по базам данных. Все понимают, что это важно сделать именно сейчас", - рассказали поисковики.

Поисковики просят обратить внимание всех неравнодушных на музеи, библиотеки, школы, улицы имени героев - это тоже своего рода форма увековечивания, сохранения памяти о целом поколении героев, защитивших страну от фашизма и ценою своей жизни давших возможность 70 лет жить в мире своим детям и внукам.

Инициативы и предложения по поводу акции можно отправлять на номер 0555923-603 или электронный адрес ptahasvet@mail.ru.