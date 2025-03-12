В Оше начнут работы по благоустройству улиц Абдыразакова и Тилеке-Баатыра

Мэр города Ош Женишбек Токторбаев проинспектировал состояние улиц вдоль реки Ак-Буура - Абдыразакова и Тилеке-Баатыра. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, в ходе мероприятия даны поручения соответствующим службам начать работу по приведению указанных улиц в соответствии с нормами, в том числе демонтажу незаконных строений на красной линии для дальнейшего строительства тротуара, очистке заброшенных и огороженных участков для создания зелёных зон.

Особое внимание руководителей городских служб градоначальник обратил на заброшенные, заросшие кустарниками участки, которые также необходимо благоустроить, создав соответствующие условия для отдыха горожан.