ГНС выявила незаконное хранение топлива в Ноокенском районе

Сотрудники Государственной налоговой в ходе налогового рейдового контроля зафиксировали факты хранения топлива без необходимых сопроводительных и разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в результате проверки на территории Ноокенского района Джалал-Абадской области были выявлены незаконные объекты хранения горюче-смазочных материалов - автозаправочная станция и склад во дворе частного дома. На этих объектах хранилось около 6 тонн (5 872 литра) топлива без соответствующих разрешительных документов.

Кроме того, были установлены нарушения правил хранения ГСМ, факты отсутствия пломб, а также ряд других правонарушений. По данным фактам готовятся материалы для передачи в правоохранительные и судебные органы с целью дальнейшей правовой оценки в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и вынесения судебного решения.

ГНС напоминает о необходимости строгого соблюдения правил торговли и хранения топлива в соответствии с действующими нормами законодательства.