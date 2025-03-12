Погода
$ 87.35 - 87.81
€ 94.12 - 95.12

В Пакистане из захваченного поезда спасли 155 заложников

167  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Пакистане сотрудники сил безопасности вывели 155 заложников из поезда, захваченного целиком 11 марта захваченным группировкой "Армия освобождения Белуджистана", сообщает Dawn со ссылкой на государственное Radio Pakistan и его источники в силовых структурах.

По утверждению источников, убиты не менее 27 боевиков. Среди спасенных - женщины и дети. О числе погибших ничего не сообщается. Медицинская помощь потребовалась пока 37 пострадавшим.

Спецоперация по освобождению заложников продолжается. Как передает АР, чиновники предупреждают, что заложников окружают боевики с поясами со взрывчаткой.

11 марта следовавший из Кветты в Пешавар пассажирский поезд Jaffer Express был захвачен террористами в ущелье перед въездом в туннель, в заложниках оказались все пассажиры, железнодорожники и ехавшие в поезде силовики. В момент захвата поезда была слышна стрельба. Вечером того же дня сообщалось, что некоторым пассажирам удалось выйти из поезда и пешком дойти до ближайшей станции. Точное число захваченных заложников, тех, кому удалось спастись, погибших и тех, кто до сих пор остается в руках террористов, неизвестно.

Боевики обещали убить заложников, если пакистанские войска предпримут операцию против "Армии освобождения Белуджистана", но предлагали переговоры к переговорам об обмене пленными.

Пакистанские СМИ называют захват поезда целиком беспрецедентным.

В Белуджистане десятилетиями действуют группировки, выступающие за его отделение от Пакистана. Они неоднократно совершали нападения на государственных служащих, военных и на предприятия, связанные с Китаем, требуя получения доли от разрабатываемых там ресурсов.

Источник: Интерфакс


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443829
Теги:
заложник, Пакистан, поезд
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  