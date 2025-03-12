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ЖК досрочно освободил Искендера Гаипкулова от должности члена ЦИК

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- Бермет Таалайбекова
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На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 12 марта, депутаты рассмотрели вопрос о досрочном освобождении от должности члена Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Искендера Гаипкулова по собственному желанию, сообщает пресс-служба ЖК.

Информацию по данному вопросу представила председатель Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша Чолпон Султанбекова.

Жогорку Кенеш досрочно освободил от должности члена Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Искендера Гаипкулова по собственному желанию. Принято соответствующее постановление Жогорку Кенеша.


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URL: https://www.vb.kg/443833
Теги:
ЦИК, Жогорку Кенеш
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