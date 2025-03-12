ЖК досрочно освободил Искендера Гаипкулова от должности члена ЦИК

На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 12 марта, депутаты рассмотрели вопрос о досрочном освобождении от должности члена Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Искендера Гаипкулова по собственному желанию, сообщает пресс-служба ЖК.

Информацию по данному вопросу представила председатель Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша Чолпон Султанбекова.

Жогорку Кенеш досрочно освободил от должности члена Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Искендера Гаипкулова по собственному желанию. Принято соответствующее постановление Жогорку Кенеша.