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Прокуратура выявила бездействие госорганов по незаконной стройке в Бишкеке

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- Бактыгуль Акжолова
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В ходе проверки прокуратурой Ленинского района города Бишкек установлено, что ранее управлением архитектурно-строительного контроля по незаконному объекту строительства, расположенной по ул.Репина в отношении строительной компании "Б.П.К." был составлен протокол о правонарушениях с дальнейшим направлением служебных писем о подачи искового заявления о сносе незаконно возведенного объекта и принятия мер в рамках лицензионно-разрешительной системы, сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, должностные лица государственных контролирующих органов в сфере строительства, имея информацию о незаконных работах, не предприняли достаточных мер по приостановлению строительства, а служебные письма о внесении иска и об отзыве лицензии вовсе оставлены без внимания.

В связи с чем, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 337 УК КР. Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/443854
Теги:
прокуратура, Бишкек, незаконные постройки
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