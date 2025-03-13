Прокуратура выявила бездействие госорганов по незаконной стройке в Бишкеке

В ходе проверки прокуратурой Ленинского района города Бишкек установлено, что ранее управлением архитектурно-строительного контроля по незаконному объекту строительства, расположенной по ул.Репина в отношении строительной компании "Б.П.К." был составлен протокол о правонарушениях с дальнейшим направлением служебных писем о подачи искового заявления о сносе незаконно возведенного объекта и принятия мер в рамках лицензионно-разрешительной системы, сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, должностные лица государственных контролирующих органов в сфере строительства, имея информацию о незаконных работах, не предприняли достаточных мер по приостановлению строительства, а служебные письма о внесении иска и об отзыве лицензии вовсе оставлены без внимания.

В связи с чем, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 337 УК КР. Ведется следствие.