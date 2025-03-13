Землетрясение в Ошской области: пострадали дома, школы и детсады

По данным МЧС, в результате землетрясения, зафиксированного в 09:11 12 марта в Ошской области, пострадали:
- 25 жилых домов;
- 12 школ;
- 1 детский сад;
- 1 группа семейного лечения.
По Алайскому району:
- 13 жилых домов, из которых 1 признан опасным.
В селе Джаны-Алай в стенах жилых домов появились трещины.
На место происшествия была вызвана районная комиссия гражданской обороны, которая установила, что в результате землетрясения старые трещины в жилых домах расширились. Был составлен акт. Застраховано 7 домов, не застраховано 6 домов.
В Кара-Суйском районе пострадали:
- 12 школ;
- 12 жилых домов;
- 1 детский сад;
- 1 группа семейного лечения.
В Жоошском айыл окмоту:
- 7 школ;
- 1 детский сад;
- 1 жилой дом.
В селе Ала-Тоо пострадала 1 школа.
В районе села Датка пострадали:
- 3 школы;
- 7 жилых домов;
- 1 группа семейного лечения.
В сельской местности Мады:
- 1 школа;
- 3 жилых дома.
В районе села Савай:
- 1 школа;
- 3 жилых дома.
В стенах жилого дома в районе села Баш-Булак появились трещины.
На место происшествия была вызвана районная комиссия гражданской обороны, которая установила, что в результате землетрясения старые трещины в жилых домах расширились. Был составлен акт. Застраховано 4 дома, остальные не застрахованы.