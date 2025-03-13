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Землетрясение в Ошской области: пострадали дома, школы и детсады

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- Назгуль Абдыразакова
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По данным МЧС, в результате землетрясения, зафиксированного в 09:11 12 марта в Ошской области, пострадали:

- 25 жилых домов;

- 12 школ;

- 1 детский сад;

- 1 группа семейного лечения.

По Алайскому району:

- 13 жилых домов, из которых 1 признан опасным.

В селе Джаны-Алай в стенах жилых домов появились трещины.

На место происшествия была вызвана районная комиссия гражданской обороны, которая установила, что в результате землетрясения старые трещины в жилых домах расширились. Был составлен акт. Застраховано 7 домов, не застраховано 6 домов.

В Кара-Суйском районе пострадали:

- 12 школ;

- 12 жилых домов;

- 1 детский сад;

- 1 группа семейного лечения.

В Жоошском айыл окмоту:

- 7 школ;

- 1 детский сад;

- 1 жилой дом.

В селе Ала-Тоо пострадала 1 школа.

В районе села Датка пострадали:

- 3 школы;

- 7 жилых домов;

- 1 группа семейного лечения.

В сельской местности Мады:

- 1 школа;

- 3 жилых дома.

В районе села Савай:

- 1 школа;

- 3 жилых дома.

В стенах жилого дома в районе села Баш-Булак появились трещины.

На место происшествия была вызвана районная комиссия гражданской обороны, которая установила, что в результате землетрясения старые трещины в жилых домах расширились. Был составлен акт. Застраховано 4 дома, остальные не застрахованы.


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URL: https://www.vb.kg/443858
Теги:
землетрясение, Ошская область, пострадавшие, МЧС
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