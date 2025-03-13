Посол Гандилов: Идеи Низами находят отражение в отношениях наших стран

Неделя, посвященная творчеству одного из величайших поэтов и мыслителей Востока Низами Гянджеви, проходит в Азербайджане. В столичной общеобразовательной школе № 103, которая носит имя великого азербайджанского поэта, в рамках Недели состоялось мероприятие, организованное посольством Азербайджана в Кыргызстане.

Мероприятие открыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов.

- Гениальный азербайджанский поэт и мыслитель Низами Гянджеви внес огромный вклад в развитие не только восточной, но и всей мировой литературы. Низами был глашатаем высоких идеалов гуманизма, он призывал людей к добру, состраданию, справедливости, говорил о дружеских связях между народами, считал, что моральное богатство превыше всего. А потому творчество основоположника восточного возрождения Низами Гянджеви созвучно устремлениям и чаяниям всех народов, его произведения нашли отклик в душах миллионов людей и через века. Не случайно Низами Гянджеви называют поэтом всего человечества, - отметил посол Латиф Гандилов.

Наша нынешняя встреча, по словам посла Азербайджана, посвящена одновременно и творчеству великого азербайджанского поэта, и сближению наших братских народов.

- У Кыргызстана и Азербайджана много общего в традициях, культуре. А идеи Низами – гуманизм, мир, справедливость, прогресс находят свое отражение в отношениях наших стран, – добавил он.

На вопрос vb.kg, ощущается ли дух Низами в школе, названной его именем, посол ответил:

- Низами встречает всех уже при входе: в фойе установлены его бюст и стенд с цитатами и изображениями из его произведений. А дальше уже чувствуется дух сегодняшнего времени, связанный с отношениями между Кыргызстаном и Азербайджаном, с деятельностью президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Кыргызстана Садыра Жапарова, которые вместе открывали эту школу, названную именем великого азербайджанского поэта. А это, безусловно, еще одно свидетельство того, что мы – братские народы, и молодое поколение должно это знать. Дружеские отношения между людьми, народами складываются через знания истории, культуры друг друга, через вот такие теплые встречи, как нынешняя. И я уверен в том, что мысли великого поэта, его произведения, воспевающие благородство, милосердие, справедливость и другие высокие человеческие качества, будут вдохновлять молодежь на добрые дела, о которых говорил великий поэт. Почему Низами остался великим в веках? Потому что он распространял общечеловеческие ценности. А они у всех народов одни.

Как отмечалось на встрече, Низами, родившийся в 1141 году в древнем азербайджанском городе Гянджа (отсюда и псевдоним – Гянджеви) и проживший там всю свою жизнь, стал одним из первых представителей Восточного Ренессанса. Главным свойством его поэзии стало то, что он уже в ХII веке, т.е. за три столетия до европейского Возрождения, обратил свой взор на человека, которого считал венцом творения. Любовь к человеку, желание видеть его счастливым, совершенным проходит через все творчество поэта, начиная с лирических стихов, с которыми он впервые вошел в мир поэзии и заканчивая вершиной поэтического искусства и глубокой мудрости - "Пятерицей" ("Хамсэ"), объединившей пять поэм - "Сокровищница тайн", "Хосров и Ширин", "Лейли и Меджнун", "Семь красавиц", "Искендернаме".

Отрывки из нескольких поэм, в том числе из бессмертной "Лейли и Меджнун", Латиф Гандилов прочитал присутствующим на мероприятии. Поэма повествует о трагической судьбе двух молодых людей - Кейса и Лейли, об их светлой, возвышенной любви. Влюбленных разлучает общество, котором они живут, но отнюдь не по причине социального неравенства – семьи Лейли и Меджнуна равны по своему положению. Их разлучает черствость, отсталость окружающей среды.

По словам посла, актуально звучат до сих пор и наставления Низами молодым. В своих произведениях, обращаясь к своему 14-летнему сыну, он говорит: "Четырнадцать с рожденья пронеслись. Ты вырос, словно стройный кипарис. Беспечных игр окончилась пора. Расти, учись познанию добра. К величию и знаниям стремись, чтоб добрыми трудами вознестись"…

И, судя по реакции учащихся во время чтения произведений Низами, они неплохо знают его творчество и читали его известные поэмы. А чуть позже сами продекламировали отрывки из произведений Низами Гянджеви на азербайджанском и русском языках.

- Творчество Низами Гянджеви имеет общечеловеческое значение, мысли поэта являются духовной пищей для любого человека. И мы рады, что наши дети знакомы с творчеством Низами. В нашей школе проводится немало классных часов, посвященных великому поэту, и на уроках литературы преподаватели стараются познакомить учащихся с наиболее известными произведениями Низами. Мы поддерживаем контакты со школой города Гянджа, родиной поэта. Сейчас готовим телемост со своими коллегами и учениками этой школы, - пояснила директор школы №103 Гульмира Мусиева.

- Посольство Азербайджана и, в частности, господин посол Латиф Гандилов, уделяет школе большое внимание. Сотрудники посольства, представители азербайджанской диаспоры частые у нас гости. Сейчас готовим к открытию кабинет Низами Гянджеви, собирается хороший материал. Значит, будет повод встретиться нам вновь, - добавила Гульмира Амантуровна. – Главное, мы видим, что дети гордятся тем, что учатся в этой школе.

- Возможно, что в скором времени в школе имени Низами и в школе имени Гейдара Алиева будет вестись преподавание азербайджанского языка, а также истории, культуры, литературы Азербайджана. Советник нашего посольства по этому вопросу встречался с представителями Министерства иностранных дел Кыргызстана, Министерства образования. Они поддержали эту идею. Сейчас этот вопрос согласовывается, - отметил посол Латиф Гандилов. – Со следующего года, надеемся, начнется обучение.

"Будьте горды, что вы учитесь в школе имени Низами, который был не только поэтом, но и высоконравственным человеком. Стремитесь к высотам в жизни, как стремился он к ним, и помните о его наставлениях вам", - пожелали гости учащимся именитой школы.