Токаев выступил против "мифологизации советских деятелей"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал практику увековечивания памяти исторических деятелей, чьи заслуги не подтверждены документально. Об этом сообщает ТАСС.

"Нельзя превращать ономастику в инструмент прославления личностей, чьи исторические заслуги не подтверждаются никакими архивными документами", - сказал глава государства на заседании Национального курултая.

Особое возмущение Токаева вызвала мифологизация советских чиновников, в том числе причастных к Ашаршылыку (массовый голод в Казахстане. - ред.). Президент подчеркнул, что многие из тех, кто продвигает такую мифологизацию, сделали карьеру уже в независимом Казахстане.

Президент призвал к систематизации работы по увековечиванию памяти, отметив избыточное количество улиц и населенных пунктов, названных в честь одних и тех же личностей, и предложил в первую очередь присвоить названия безымянным улицам и устранить дублирование топонимов для улучшения работы экстренных служб.

В феврале Городской совет литовской Клайпеды отказался от идеи переименовать улицы имени поэтов, которые своей деятельностью якобы способствовали утверждению в Литве советской власти.

Источник: gazeta.ru