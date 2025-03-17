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Рыбака из Перу спасли после 95 дней в открытом океане

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Рыбак из Перу 61-летний Максимо Напа Кастро был обнаружен живым после того, как провел 95 дней в Тихом океане, сообщает CNN со ссылкой на перуанское агенство Andina.

Напа Кастро вышел на лодке в океан 7 декабря из города Маркона на юге Перу, из-за плохой погоды он сбился с курса и дрейфовал в океане до тех пор, пока 11 марта его не обнаружило рыболовное судно из Эквадора.

После спасения рыбак из Перу рассказал, что выжил, собирая дождевую воду и питаясь насекомыми, птицами и черепахами, которых удавалось поймать, последние 15 дней он не ел. К тому моменту, когда Напа Кастро спасли, он был сильно обезвожен и находился в критическом состоянии.

Местным СМИ Напа Кастро рассказал, что ему помогли выжить мысли о семье:

Я говорил себе, я не хочу умирать ради моей матери. У меня есть внучка, которой всего несколько месяцев, я держусь ради нее. Каждый день я думал о моей матери.

Родные и друзья рыбака три месяца не прекращали его поиски, пишет CNN. Дочь Напа Кастро, в частности, рассказывала о попытках найти отца 3 марта в своем фейсбуке и писала, что они не теряют надежду на то, что он жив. После того, как Напа Кастро спасли, его дочь выразила особую благодарность "братьям из Эквадора" за спасение отца.

Источник: Медуза


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URL: https://www.vb.kg/443964
Теги:
Перу, поиски
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