Неделя созидательна. Гороскоп с 17 марта по 23 марта

Значимым событием предстоящей недели будет весеннее равноденствие, которое состоится 20 марта. В этот день Солнце переходит в зодиакальное созвездие Овен, продолжительность дня и ночи одинакова. Начнётся астрономическая весна и новый солнечный цикл. Неделя созидательна. Поскольку Венера и Меркурий движутся ретроградно, можно ожидать возобновление отношений, разрешения давно копившихся проблем. Могут возвращаться давние знакомые и деловые партнёры, восстанавливаться прерванные амурные отношениями. Оформление документов, которое застопорилось давно, сдвинется с мёртвой точки. Лишь с новыми делами, проектами могут возникать существенные пробуксовки. Воздержитесь от кредитов и одалживания денег. Начало значимых дел лучше запланировать после 7 апреля.

Овен - появится возможность переформатировать как личные, так и деловые отношения. Набравшись смелости для значимых разговоров, вы переведёте отношения на новый уровень развития, восстановите общение, прерванное по непонятным теперь причинам, расширите круг общения новыми знакомыми, которые принесут в вашу жизнь новые увлечения и направления развития. Вместе удастся претворить в жизнь планы, которые неоднократно откладывались по разным причинам.

Телец - финансовые и карьерные вопросы, которые долгое время не продвигались, начнут решаться. Их продвижению будут содействовать и влиятельные покровители, и собственная интуиция, подталкивавшая к действиям. Попробуйте обратиться повторно, если прежде получили отказ. Есть шанс в этот раз получить зелёный свет вашим планам, в итоге могут быть получены долгожданные документы, назначение на новую должность. Возможны финансовые поступления. Благодаря снижению эмоциональной напряжённости улучшится самочувствие,

Близнецы - прислушайтесь к советам и предложениям, которые будут получены как от коллег и просто знакомых, так и от любящего вас человека. Они подтолкнут вас к реализации планов, о которых давно мечтали, но не решались сделать первый шаг. Возможны незапланированные поездки и встречи. При этом важно принять происходящие вокруг вас перемены. Это позволит вам оказаться в нужное время в нужном месте. Будьте открыты для важного разговора. Он даст пищу для размышлений, меняя жизнь в лучшую сторону.

Рак - решаясь на пересмотр приоритетов в карьере и финансовых вопросах, вы сможете реализовать скрытые способности, которые прежде не удавалось реализовать. Предстоит по-иному построить разговор с руководством или деловыми партнёрами, дабы не только презентовать свои идеи и возможности, но и по-иному поставить вопросы оплаты. Удастся добиться максимально выгодных условий оплаты, решить вопросы с долгами. Полезно также заняться документами, которые долго не удавалось оформить.

Лев - полученные новости во время общения со знакомыми, которые на какое-то время выпали из вашего поля время, станут толчком к переменам, которые давно назрели в жизни. Обновления знаний, а возможно, и освоение совершенно новых, позволят вам успешно конкурировать за место под солнцем. Поездки, особенно связанные с работой или учёбой станут началом нового жизненного этапа, на котором предстоит круто поменять круг общения. Перемены коснуться и личных отношений.

Дева– новый уровень финансовых возможностей вполне достижим, но для этого предстоит в корне поменять отношение к работе, либо место работы. Как и любимые перемены эти преобразования будут порой даваться не легко, поскольку придётся отказываться уже от наработанных и привычных методов в работе или собственного бизнесе, выстраивая жизнь по новым правилам. Решительные шаги в этом направлении вскоре принесут хорошие плоды. Заодно неделя располагает и к преобразованиям в сфере здоровья.

Весы – практически заново предстоит выстраивать отношения с близкими людьми и деловыми партнёрами. Разговоры по душам помогут понять друг друга, что изменит концепцию делового сотрудничества и взаимодействия с близкими людьми. Появятся новые идеи, будут отброшены неудавшиеся планы, освободив время и силы для реализации возникших планов. Вернутся в вашу жизнь люди, общение с которыми прервалось из-за принципиальности и обид, которые удастся преодолеть.

Скорпион – появится время до дел, а также ремонта в доме, которые по разным причинам не удавалось закончить. Новый взгляд на давние проблемы позволит найти способ их разрешения. В итоге ремонт начнёт близиться к завершению, а продвижение профессиональных дел позволит найти выйти из тупика на работе и в собственном бизнесе. Весеннее преобразований положительно отразиться на здоровье. Удастся преодолеть давно тянущееся недомогание.

Стрелец –заниматься домашними делами уже немного наскучило и появится возможность побывать в гостях, очутиться в центре событий. Ваш телефон будет практически разрываться всю неделю, а почтовые ящики переполняться сообщениями от близких людей и сослуживцев. Вы вдруг срочно всем понадобитесь. Будет приятно после насыщенного делового дня, вернуться к любимому человеку и провести вечер также интересно, как и день. Удастся преуспеть в учёбе.

Козерог – ещё немного предстоит поработать сверхурочно, чтобы сделать близким людям роскошные подарки или сделать покупку для дома, о которой давно мечтали вы и вся семья. Полученные доходы позволят и хорошо повеселиться в течение длительных выходных дней. Перемены в бизнесе или на рабочем месте, ради которых вы и забросите семью, помогут укрепить финансовое положение и обрести уверенность в будущем.

Водолей – работа не станет помехой встречам с друзьями, свиданиям и развлекательным поездкам. Это не значит что вы останетесь без работы. Просто аврал закончится и можно будет больше не отказываться от приглашений. Смена обстановки поможет вам отдохнуть и воплотить в жизнь самые смелые планы. Оригинальными личностями окажутся новые знакомые с их авантюрными, но весёлыми приключениями. Удастся восстановить отношения с родственниками и соседями.

Рыбы - раскроется секрет финансового успеха и доходы начнут возрастать. На рост финансовых поступлений повлияют и новое отношение к стоимости своего труда, и дополнительные источники дохода, которые появятся благодаря вашей решимости и находчивости. Появится шанс разобраться с долгами, а также финансовыми вопросами, в том числе и касающихся недвижимости. Выправив финансовое положение вы займётесь покупками, а также оздоровительными процедурами, восстанавливая здоровье после зимы.

Астролог Андрей Рязанцев