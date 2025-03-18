Сыдык Асаналиев из Джумгала сам построил мельницу для переработки пшеницы

Минсельхоз КР проводит информационную компанию, в которой рассказывает о кыргызстанцах, которые поддерживают развитие органического сельского хозяйства в стране.

Так, например рассказывается о Сыдыке Асаналиеве – предпринимателе и органик-активисте из Байзакского айылного аймакка Жумгальского района, который стремится сделать экологически чистую местную продукцию доступной для населения.

"Он собственноручно построил мельницу и перерабатывает органическую пшеницу, внося вклад в обеспечение регионов продовольствием. Кроме того, занимается выращиванием различных насекомых для обогащения кормов белком и проводит эксперименты в этом направлении.

Такие малые предприятия способствуют устойчивому развитию местных сообществ. Если вы планируете заняться переработкой фруктов, производством соков, растительных масел или комбикормов, обращайтесь к нам – мы поможем вам с правильным направлением и всесторонней поддержкой.

Контактный тел: 0708 320-820", - говорится в сообщении ведомства.