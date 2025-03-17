В Кыргызстан возвращены тела семьи, погибшей в США

В результате проведенных генеральным консульством Кыргызской Республики в городе Чикаго необходимых мероприятий по репатриации тел граждан Кыргызстана М.А. 1980 г.р. его супруги А.Б. 1977 г.р. и их сына М.А. 2019 г.р. погибших в США 17 марта они были доставлены в Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Генеральным консульством Кыргызской Республики в г. Чикаго поддерживается постоянная связь с близкими родственниками и местными органами США. В связи с продолжением следственных мероприятий подробности происшествия не разглашаются.

Данный вопрос находится на особом контроле Министерства иностранных дел.