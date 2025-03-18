В Кадамжае выявили незаконную трансформацию 14,5 га пастбищ

Выявлены факты злоупотребления должностным положением муниципальными служащими Кадамжайского района и сотрудниками местного филиала ГП "Кадастр". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По её данным, в 2016 году глава Кадамжайской райгосадминистрации М.А. с нарушением норм земельного законодательства и нормативно-правовых актов в сфере местного самоуправления издал приказ о трансформации 14,5 га пастбищных земель в категорию населённых пунктов. Однако такое решение может принимать только правительство КР.

На основании этого приказа в 2016–2021 годах сотрудники ОМСУ выделили жителям села Ирелеш земельные участки под индивидуальное строительство. Ответственные работники Кадамжайского филиала ГУ "Кадастр" оформили на них государственные акты о праве частной собственности.

17 января 2024 года административный суд Баткена удовлетворил иск об отмене приказа экс-главы района и связанных с ним постановлений (Исхак-Полотханской) Халмионской сельской управы. Однако третья сторона обжаловала это решение в судебной коллегии Баткенской области по административным делам.

5 июня 2024 года областная судебная коллегия оставила решение первой инстанции в силе, и оно вступило в законную силу 5 сентября.

14 февраля 2025 года Кадамжайская райгосадминистрация постановила вернуть 14,5 га в категорию пастбищных земель, из которых 6 га переданы на баланс Исхак-Полотханской (Халмионской) сельской управы.

Ведётся работа по выявлению аналогичных нарушений в других органах МСУ и госучреждениях.