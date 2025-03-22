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Какие виды сельхозкультур предпочтительнее выращивать в регионах КР

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- Светлана Лаптева
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Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности информирует о том, что на основании закона об использовании малопродуктивных пастбищ для выращивания многолетних плодово-ягодных культур фермеры имеют возможность выращивать плодово-ягодные культуры на долгосрочной аренде 614 тыс. гектаров земли.

С учетом климатических и почвенных особенностей региона, совместно с питомниками разработана специализация видов и сортов плодово-ягодной продукции для регионов.

Баткенская область

Условия региона идеально подходят для выращивания всех видов плодово-ягодных культур, особенно применимы столовые и технические сорта винограда. В Кадамжайском районе стоит отдавать предпочтение выращиванию сливы и черешни, а в Баткенском и Лейлекском районах – абрикосам.

Джалал-Абадская область

В предгорных районах этой области наиболее эффективным будет расширение площадей насаждений многолетних плодовых культур. Рекомендуется акцентировать внимание на винограде в Сузакском районе, шафране – в Аксыйском районе, а также крыжовнике, черной смородине и плодах шиповника – в Чаткальском районе.

Иссык-Кульская область

Иссык-Кульский и Тонский районы специализируются на выращивании различных плодовых культур, включая вишню, абрикосы, персики и яблоки. В Джети-Огузском районе и северной части области произрастает малина и черная смородина, а выращивание клубники возможно во всех районах.

Нарынская область

В таких районах, как Ак-Талинский, Жумгальский и Кочкорский, возможно выращивание различных видов плодово-ягодных культур, включая: яблони, груши, абрикосы, смородину, барбарис, коноплю, клубнику и бесшипные сорта облепихи.

Ошская область

В Кара-Суйском, Ноокатском, Араванском, Узгенском районах подходят климатопочвенные условия для выращивания всех видов плодово-ягодных культур, а в Чон-Алайском, Алайском районах плодовые деревья не выдерживают суровых климатических условий и подвержены морозам.

Таласская область

Почвенно-климатические условия Таласской долины идеально подходят для выращивания разнообразных плодово-ягодных культур, включая яблони, груши, сливы и т. д.

Чуйская область

В связи с развитием новых пахотных земель в этом регионе предпочтительно расширить площади посадки многолетних плодовых культур, таких как яблони, груши, виноград, используя метод капельного орошения.


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URL: https://www.vb.kg/444055
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, Кыргызстан
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