"Следователи "взяли в плен" моего клиента, чтобы отнять его имущество"

В Кыргызстане нужно пересмотреть подход к избранию меры пресечения для подследственных. Дело в том, что некоторые нечистоплотные следователи стали использовать этот инструмент в своих корыстных целях, необоснованно "закрывая" граждан страны. В этой связи адвокат Алия Турумбекова предлагает усилить работу по контролю за работой следственных органов.

По ее словам, дело ее подзащитного является тому ярким примером. Юрист уверена, что многие кыргызстанцы стали жертвами мошеннической схемы с участием следственных органов, с которой столкнулся ее клиент.

"Грубо говоря, моего подзащитного мошенники вкупе со следователем "взяли в плен", чтобы отнять его имущество. Он купил квартиру у одной женщины Ш.. Оформили сделку и он передал ей всю сумму. В последующем она подает в суд, что якобы мой подзащитный не рассчитался с ней, что не было передачи денежных средств за квартиру. Потом в судебном порядке устанавливается, что она деньги получила, и соответственно в иске ей отказывают. То есть все материалы дела были рассмотрены в трех инстанциях.

Что же происходит дальше? Дальше эта женщина идет и пишет заявление в РОВД о том, что якобы мой клиент занимается ломбардной деятельностью, и что она фактически не продала, а заложила квартиру. Когда в дело вступила я, то человека уже закрыли. И вот тут начинаются интересные дела. Ну хорошо, если даже пусть она написала такое заявление, следователь должен быть объективен, то есть непосредственно изучать все обстоятельства дела и запросить определенные документы, к примеру, из того же госрегистра, была ли купля-продажа или был залог. Это в первую очередь. Так как суды рассматривали данное дело, то следователь должен был запросить и судебные документы. Но вместо этого, по словам моего клиента, перед арестом ему угрожали: либо ты сейчас квартиру переоформишь, либо мы тебя закрываем. Соответственно, мой клиент отказался это делать. Он с первых дней говорит, хорошо, если, ну как бы она продала по скупочной цене, то пусть отдаст мои 45 тысяч, и я переоформлю квартиру на нее. Но ему говорят, что никто ему никакие деньги не будет возвращать, пусть просто перепишет ее на нее и все.

По поводу судебных документов я подала ходатайство следователю, но он отказывает в этом, предложив встретиться и поговорить. Я ему сказала: что не о чем нам говорить. Скорее всего он хотел поговорить о том, чтобы мой клиент отдал квартиру, и тогда его выпустили бы. В общем, следователь отказывает в ходатайстве, что является незаконным, и в последующем я это ходатайство уже обжаловала в прокуратуре.

Но больше всего меня удивляет в этой истории, что следователя за незаконный арест и невыполнение своих функциональных обязанностей не только не наказали, но даже повысили.

Это только один случай я рассказала, но как выяснилось, многие следователи и прокуроры поставили подобного рода дела на поток, превратив свои должности в частную лавочку, где они могут подзаработать.

Мой клиент был оправдан, но находился пять с лишним месяцев в СИЗО. Это сколько может продолжаться? Почему у нас мошенничество растет? Да потому что помогают им сами следователи и прокуроры. Теперь мы планируем подать в суд на МВД и Минфин с требованием выплатить моему клиенту компенсацию за незаконный арест. Государство должно знать, как страдает бюджет страны от подобного рода корыстных сотрудников. Если так не делать, то не получится их перевоспитать.

Арест – это самая крайняя мера. К моменту предъявления обвинения, у следователя должно быть достаточно оснований для задержания человека. Но вместо этого это стало повсеместной практикой, когда без всяких реальных следственных действий, мурыжат человека в тюрьме, пока он не созреет и не откупится. Но это ненормально. Не пора ли усилить ответственность следователей и прокуроров за незаконные действия в процессе следствия. При этом ничего изобретать не нужно, все эти моменты уже прописаны в УПК. Может стоит заставить работать прокуратуру и Службу внутренних расследований МВД.