Энергетический дефицит на границе Пакистана и Китая влияет на экономику

Регион на границе Пакистана и Китая, в частности, Хунза в Гилгит-Балтистане (PoGB), стал примером трудностей, связанных с управлением и развитием. Ранее динамичный центр трансграничной торговли и стратегического значения теперь сталкивается с экономическими проблемами, недостатками в инфраструктуре и общественными волнениями. Торговцы на границе испытывают сложности, связанные с административными барьерами и дополнительными требованиями.

Вызовы заключаются в требованиях, связанных с транзакциями для получения пропусков через границу, которые затрудняют легитимную торговлю. Это вызывает беспокойство среди молодежи, чьи возможности зарабатывать зависят от трансграничной торговли. В то время как торговля сталкивается с трудностями, нелегальная деятельность продолжает иметь место.

Кризис на границе также затрагивает вопросы энергоснабжения. В январе 2025 года жители Хунзы столкнулись с длительными отключениями электроэнергии, что вынудило их заблокировать Каракорумское шоссе (KKH) в знак протеста. Протестующие выражали недовольство по поводу недостаточного электроснабжения региона, несмотря на его стратегическое значение и роль в туризме. Отсутствие стабильного энергоснабжения повлияло на повседневную жизнь, и протесты привели к серьезным экономическим последствиям. По информации Палаты торговли и промышленности Гилгит-Балтистана, из-за блокад более 700 грузовиков с товарами застряли на сухом порту Китайско-Пакистанского экономического коридора (CPEC), что затруднило торговлю между Пакистаном и Китаем.

Ответы властей носили, в основном, формальный характер, а заместитель комиссара Хунзы заверил, что будут предприняты меры для улучшения ситуации с электроснабжением, однако протестующие выражали сомнения в эффективности этих обещаний, учитывая, что в прошлом они не всегда были выполнены. Также обсуждаются сезонные колебания производства гидроэлектроэнергии как возможная причина недостаточного снабжения.

Движение протеста развивалось и перешло от первоначальных требований об улучшении электроснабжения к более широкому спектру вопросов, включая запросы о представительствах в местной ассамблее и перераспределении доходов от торговли с Китаем. Жители Хунзы также поднимали вопросы налоговой политики, стремясь улучшить экономическое положение региона.

Регион сталкивается также с проблемами в области инфраструктуры. Электросети в Хунзе не всегда способны справляться с растущим спросом, а интеграция с национальной сетью остается ограниченной. Несмотря на возможности для использования возобновляемых источников энергии, таких как солнечные и гидроэлектростанции, реализация таких проектов сталкивается с определенными трудностями, включая логистические и финансовые ограничения.

Экономические возможности региона, несмотря на его стратегическое расположение, остаются ограниченными. Местные жители требуют равных возможностей с другими регионами страны и просят, чтобы больше местных жителей занимали ключевые административные должности. Это часть более широкой проблемы, связанной с улучшением управления и эффективностью решения региональных задач. Кризис на границе отражает более глубокие проблемы, выходящие за пределы отдельных инцидентов. Он затрагивает вопросы развития инфраструктуры и улучшения условий жизни в стратегически важном регионе, который играет ключевую роль в связях между двумя странами.