На сегодня в КР общая готовность сельхозтехники составляет 87%

В настоящее время в Кыргызстане имеется более 90 тысяч единиц сельхозтехники.

Из них:

Трактор - 22123 ед.

Плуги - 11320 ед.

Сеялка - 3270 ед.

Бороны - 14551 ед.

Разбрасыватели удобрений - 755 ед

Каналокопатели - 1387 ед.,

Планировщики - 2006 единиц.,

Тракторные прицепы - 9111 единиц и другой техники.

В связи с подготовкой проведения весенне-полевых работ в регионах республики сельскохозяйственными субъектами проведены ремонтно-восстановительные работы сельскохозяйственной техники и большинство техники готова к выполнению сезонных работ.

В настоящее время общая готовность сельхозтехники составляет 87%. Всего по республике из 22 123 тракторов к полевым работам готовы 19 022 тракторов, или 86% от общего количества тракторов, 87% плугов, 87% сеялок, 89% боронов, 90% разбрасывателей удобрений, 85% каналокопателей, 88% планировщиков, 87% тракторных прицепов. В общей сложности в сезонных работах примут участие более 7 тыс. пахотных агрегатов и более 2,5 тыс. посевных машин.