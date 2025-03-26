ГКНБ вернул в госсобственность Балыкчинский мясокомбинат

В собственность ФУГИ переданы 100% доли ОсОО "Балыкчы Эт Комбинат", расположенного в Балыкчы Иссык-Кульской области, который ранее назывался "Рыбачинский мясокомбинат". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, установлено, что в период с декабря 1995 года по апрель 1996 года гражданин У.С.И., будучи председателем правления государственного акционерного общества "Кыргызтрансавто", при содействии отдельных должностных лиц за счет государственных средств вывел из баланса государства указанный промышленный объект и земельный участок в нарушение норм действующего законодательства КР.