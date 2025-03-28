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В Кыргызстане зафиксировано землетрясение силой 6 баллов

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По данным Института сейсмологии Национальной академии наук, 28 марта в 04:42 на территории Казахстана произошло землетрясение силой 6 баллов.

Подземные толчки ощущались в селе Копуре-Базар Таласского района Таласской области, где их сила составила 6 баллов, а также в Бишкеке - около 4 баллов (в 18 километрах к северу от села Копуре-Базар и в 135 километрах к юго-западу).

МЧС проводит разъяснительную работу. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Дополнительная информация будет предоставлена позже.


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URL: https://www.vb.kg/444372
Теги:
землетрясение, Казахстан, Кыргызстан
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