В Кыргызстане зафиксировано землетрясение силой 6 баллов

По данным Института сейсмологии Национальной академии наук, 28 марта в 04:42 на территории Казахстана произошло землетрясение силой 6 баллов.

Подземные толчки ощущались в селе Копуре-Базар Таласского района Таласской области, где их сила составила 6 баллов, а также в Бишкеке - около 4 баллов (в 18 километрах к северу от села Копуре-Базар и в 135 километрах к юго-западу).

МЧС проводит разъяснительную работу. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Дополнительная информация будет предоставлена позже.