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Суд Каталонии оправдал Дани Алвеса по делу о сексуальном насилии

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- Самуэль Деди Ирие
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Высший суд Каталонии отменил приговор бразильскому футболисту Дани Алвесу по делу о сексуальном насилии, аннулировав предыдущее решение, согласно которому он был приговорен к четырем с половиной годам тюрьмы.

Алвес был первоначально осужден в феврале 2024 года по обвинению в инциденте, который, как утверждалось, произошел в одном из ночных клубов Барселоны в декабре 2022 года. Однако в результате апелляции суд выявил несоответствия и противоречия в первоначальном решении, что привело к оправданию футболиста.

После более чем года в предварительном заключении Алвес был освобожден под залог в размере 1 миллиона евро в марте 2024 года. С этим новым решением все юридические ограничения против него сняты, и он теперь полностью свободен от уголовных обвинений.

Решение суда вызвало неоднозначную реакцию в Испании. Пока защита Алвеса приветствует оправдательный вердикт как "торжество справедливости", вице-президент Испании Мария Хесус Монтеро выразила солидарность с жертвами насилия, подчеркнув важность доверия к их свидетельствам.


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URL: https://www.vb.kg/444405
Теги:
футбол, Испания, сексуальные домогательства
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