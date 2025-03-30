Суд Каталонии оправдал Дани Алвеса по делу о сексуальном насилии

Высший суд Каталонии отменил приговор бразильскому футболисту Дани Алвесу по делу о сексуальном насилии, аннулировав предыдущее решение, согласно которому он был приговорен к четырем с половиной годам тюрьмы.

Алвес был первоначально осужден в феврале 2024 года по обвинению в инциденте, который, как утверждалось, произошел в одном из ночных клубов Барселоны в декабре 2022 года. Однако в результате апелляции суд выявил несоответствия и противоречия в первоначальном решении, что привело к оправданию футболиста.

После более чем года в предварительном заключении Алвес был освобожден под залог в размере 1 миллиона евро в марте 2024 года. С этим новым решением все юридические ограничения против него сняты, и он теперь полностью свободен от уголовных обвинений.

Решение суда вызвало неоднозначную реакцию в Испании. Пока защита Алвеса приветствует оправдательный вердикт как "торжество справедливости", вице-президент Испании Мария Хесус Монтеро выразила солидарность с жертвами насилия, подчеркнув важность доверия к их свидетельствам.