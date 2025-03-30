О кредитах по проекту "Финансирование сельского хозяйства - 13" на 27 марта

Минсельхоз КР представил информацию о выданных кредитах по проекту "Финансирование сельского хозяйства - 13" на 27 марта 2025 года.

По категории "Растениеводство" всего выданы 224 кредитов на общую сумму 113366,0 тыс. сом из них:

по банкам:

– ОАО "Айыл Банк", 98 кредитов 46986,0 тыс. сом;

– ОАО "Элдик Банк", 126 кредитов 66380,0 тыс. сом.

2. По категории "Животноводство" всего выданы 1330 кредитов на общую сумму 831253,0 тыс. сом из них:

по банкам:

– ОАО "Айыл Банк", 688 кредитов 427492,0 тыс. сом;

– ОАО "Элдик Банк", 642 кредитов 403761,0 тыс. сом.

3. Всего по 2 категориям выданы 1554 кредитов на общую сумму 944619,0 тыс. сом.

– ОАО "Айыл Банк", 786 кредитов 474478,0 тыс. сом;

– ОАО "Элдик Банк", 768 кредитов 470141,0 тыс. сом.