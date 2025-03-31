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Мэр города Бишкек дал поручения по благоустройству вокруг Нацгоспиталя

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Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев провел выездное совещание с участием городских служб и руководством Национального госпиталя при Министерстве здравоохранения КР, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, совещание было посвящено вопросам благоустройства территории вокруг больницы и строительству подземного пешеходного перехода.

Во время инспекции глава муниципалитета обратил внимание на необходимость освобождения пространства у входа в переход и поручил муниципальным службам провести проверку законности функционирования объектов вокруг госпиталя. В случае выявления нарушений Управление по контролю за землепользованием должно выдать уведомления о добровольном демонтаже объектов.

Кроме того, было поручено привести в порядок территорию вокруг больницы, включая озеленение и благоустройство. Глава Первомайской районной администрации должен совместно с МП "Бишкекасфальтсервис" разработать предложения по строительству тротуара и установке ограничительных знаков для проезда карет скорой помощи.

Муниципальной инспекции было поручено установить владельцев частных домов и выписать предписания за ненадлежащее содержание прилегающей территории. Руководству госпиталя поставлена задача поддерживать прилегающую территорию в надлежащем состоянии и создать комфортные условия для пациентов и горожан.

Городские службы обязаны комплексно рассмотреть все вопросы, связанные с благоустройством территории вокруг Национального госпиталя.


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URL: https://www.vb.kg/444455
Теги:
благоустройство, Бишкек, больница, мэрия
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