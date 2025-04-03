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В Кара-Кулже 12 га сельхозземли вернули в муниципальную собственность

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Прокуратура Кара-Кулжинского района Ошской области установила, что 12 гектаров сельскохозяйственных угодий на территории Кара-Кулжинского айыльного аймака были незаконно переданы в частную собственность крестьянскому хозяйству "У.". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в результате принятых прокурорских мер участок был возвращён в муниципальную собственность. Стоимость земли составляет 4 миллиона 43 тысячи 368 сомов.

Проверка проводилась в рамках соблюдения земельного законодательства Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/444593
Теги:
земельный участок, Кара-Кульджинский район, прокуратура
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