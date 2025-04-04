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Создана Азиатская ассоциация интеллектуальных видов спорта (ASMA)

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- Самуэль Деди Ирие
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В столице Таиланда в Бангкоке был основан новый важный международный орган - Азиатская ассоциация интеллектуальных видов спорта (ASMA), целью которой является развитие и популяризация интеллектуальных игр и киберспорта в Азии. Это решение было принято на учредительном собрании, в котором приняли участие представители 29 стран региона.

Ассоциация будет работать под эгидой Олимпийского совета Азии (ОСА) и займется организацией азиатских первенств, продвижением интеллектуальных игр, таких как шахматы, го, бридж, китайские шахматы (сянци) и спортивный покер (техасский холдем), а также развитием киберспорта.

Генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Казахстана, Алимжан Акаев был избран вице-президентом Ассоциации и будет представлять Центральную Азию. Это назначение открывает новые перспективы для стран Центральной Азии в сфере интеллектуальных видов спорта и киберспорта.

Председателем новой структуры стал Гордон Танг, вице-президент Олимпийского Совета Азии, а штаб-квартира Ассоциации будет находиться в Сингапуре. Танг отметил, что создание ASMA - это важный шаг к укреплению спортивного сотрудничества в Азии и к расширению возможностей для молодых талантов.

На сегодняшний день интеллектуальные игры, включенные в программы ASMA, пользуются огромной популярностью в Азии, и создание этой Ассоциации обеспечит новый импульс для развития этих дисциплин в регионе.


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URL: https://www.vb.kg/444630
Теги:
спорт, Тайланд
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