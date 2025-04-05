Гуля Кожогулова: ключевые слова водной дипломатии – "мы вечные соседи"

Мы географические соседи, и от этого никуда не уйти. Поэтому мы должны искать пути для благополучного сосуществования, сохранения мира и стабильности, несмотря на влияние любых факторов, в том числе, связанных с водой. Таким мнением в рамках круглого стола: "Водная дипломатия в Центральной Азии в условиях водно-энергетического кризиса: проблемы и решения" поделилась депутат Жогорку Кенеша КР Гуля Кожогулова.

По ее словам, вопрос воды очень критичный и болезненный, и для его решения должны быть использованы все существующие диалоговые площадки: "Я считаю, что мы должны использовать площадку ЦЭИ "Ой Ордо" на уровне ЖЖ КР – с высокой трибуны необходимо озвучить проблемы и предложения, о которых говорится экспертами Центра".

"На мой взгляд, имеет смысл перейти на жесткий режим экономии воды. Например, сейчас у нас в энергетическом секторе введен режим ЧС, подобные меры на уровне правительства надо рассмотреть и в водном вопросе. Порой недостаток поливной и питьевой воды происходит, в том числе, по причине неэффективности управления. Однако, несмотря на человеческий фактор, главную роль в истощении гидроресурсов играют все-таки климатические изменения, которые происходят во всем мире. Поэтому и рассматривать водную проблематику нужно в общем ракурсе", - отметила парламентарий.

Она подчеркнула, что любые действия должны быть скоординированными, учитывая, что в границах только одной страны проблему воды решить невозможно, она должна решаться сообща. После достижения определенного консенсуса, необходимо разработать четкую программу и готовый план действий.

"Этот вопрос надо обсуждать и решать на уровне парламентов и правительств пяти стран нашего региона, чтобы не получилось, как в Афганистане. Там много лет шли войны, и сейчас они строят канал Куштепа, который профинансировал ЮСАИД. Однако ввиду новой политики нынешнего руководства США, многие программы этой организации приостановлены. Нам нельзя упускать возникающие ввиду геополитических изменений возможности. Мы все время обсуждаем причины и проблемы, но нам нужны конкретные решения", - добавила Г. Кожогулова.

Аналогичное мнение высказала руководитель секретариата Совета по устойчивому развитию в условиях изменения климата при спикере ЖК КР Кулира Кубатова: "Зачастую мы поднимаем проблемы, но не даем пути решения. Каждый год Казахстан выступает по спасению Арала, мы говорим по ледникам, Узбекистан по водным инициативам, но биосферные процессы не имеют границ. Хотим мы или нет, но Арал все равно влияет на наши ледники. А из-за истощения гидроресурсов в Аральское море не поступает вода. Поэтому необходимо объединить наши проблемы, и чтобы обратить на них внимание, на больших международных площадках выступать единым фронтом – как единый регион. У меня предложение создать региональную площадку – центральноазиатский межгосударственный форум с единой стратегией по водным и климатическим вопросам".

В свою очередь Чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в КР Саидикрам Ниязходжаев также отметил, что водные ресурсы и их эффективное использование – это целый спектр актуальных вопросов, которые необходимо решать путем переговоров и межгосударственного взаимодействия, на уровне, как высшего руководства, так и экспертного сообщества.

"У нас много совместных проектов, которые надо реализовывать. Но при строительстве тех же ГЭС и других гидротехнических сооружений нельзя выпускать из виду и экологические вопросы. В течение последних трех лет была проведена большая работа между министерствами водного хозяйства Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана. Ежегодно составляется график подачи водных ресурсов. На мой взгляд, хороший пример по решению водной проблематики – "Соглашение о семи озерах", которое было заключено между США и Канадой. Там вода не рассматривается как товар. Вода – это источник, данный природой и Всевышним. В нашей ситуации, иногда кто-то хочет выставить вопрос в ином ракурсе, но мы должны смотреть, чтобы любые соглашения были выгодны всем сторонам, не ущемляя интересов соседних стран. Насколько я знаю, на сегодняшний день и Таджикистан и Кыргызстан все обязательства по воде, подписанные в начале 90-х годов, реализуют. Ледники тоже наше общее достояние. По их сохранению мы также должны действовать совместно. Наши ученые готовы вместе с кыргызской стороной провести исследования и разработать перечень мер и план мероприятий в данном направлении", - рассказал дипломат.

Говоря о строительстве канала Куштепа, Посол отметил, что Афганистан имеет на это право: "В свое время между СССР и Афганистаном было подписано соглашение по использованию стока реки Амударья, именно по оси этой реки проходила граница между государствами. Если мы будем противостоять строительству канала, то, как мы сможем способствовать экономическому развитию этой страны? Мы же не сторонники того, чтобы там размножались маковые плантации, создавая условия для возникновения негативных ситуаций. Страна должна развиваться, и мы должны вести переговоры и совместно решать вопросы. А если будем предъявлять друг другу претензии, то от этого никто не выиграет".

Он также рассказал о мерах по эффективному водопользованию, предпринимаемых руководством Узбекистана.

"Наши специалисты полностью проанализировали, куда уходит, и где идут потери воды. На основании данного анализа в 2024 году в Узбекистане принята большая программа по реконструкции ирригационных сетей, идет бетонирование русел. В свое время в нашей стране выращивалось до 6 млн тонн хлопка сырца. Производство хлопка требует много воды, поэтому сейчас его посевы сокращены в разы. На местах полей мы создаем сады, направленные для обеспечения продовольственной безопасности. Мы применяем системы водосбережения. Например, хорошо зарекомендовавшую себя в Израиле систему капельного орошения. Кроме того мы проанализировали и пришли к выводу, что положительный эффект дает и дождевое орошение, и сейчас мы над этим работаем", - поделился информацией С. Ниязходжаев.

Своим мнением относительно необходимых мер по разрешению последствий водно-энергетического кризиса в регионе поделился научный сотрудник Института стратегического анализа и прогноза при КРСУ Арсен Усенов. Он поддержал мысль о том, что запасы пресной воды в регионе постоянно сокращаются, а усиленное таяние ледников вкупе с нерациональным подходом к потреблению гидроресурсов будет лишь усугублять ситуацию, что уже к 2030 году приведет к 30-процентному дефициту воды в регионе.

В случае с Узбекистаном, по мнению спикера, ситуация с водным кризисом будет обретать еще более угрожающие масштабы с учетом высокого демографического роста в Ферганской долине и, соответственно, возрастания потребностей в водных ресурсах.

Эксперт напомнил, что долгие годы вода в Центральной Азии являлась источником конфликтов, доходило до применения санкций в отношении соседних стран и вооруженных столкновений. Сегодня же картина в региональном разрезе выглядит весьма оптимистичной: налаживаются двусторонние и многосторонние отношения между республиками.

"В этих условиях чрезвычайно важно сохранить наблюдаемые нами тенденции региональной кооперации и диалога по вопросам, которые копились годами, будь то вопросы делимитации границ или же использования водно-энергетических ресурсов. В этих целях странам Центральной Азии необходимо решать спорные вопросы исключительно политико-дипломатическими средствами с учетом интересов всех сторон", - подчеркнул ученый.

По его словам, в будущем именно ресурсы Кыргызстана и Таджикистана, как стран с наибольшими водными запасами, будут играть весомую роль в регионе. Эти страны имеют схожие позиции по многим аспектам водной проблематики в регионе. Так, Бишкек и Душанбе регулярно отстаивают вопросы защиты гор, ледников и в целом водных ресурсов на уровне ООН, призывая к необходимости их защиты.

"Восстановление отношений между Кыргызстаном и Таджикистаном должно придать новый импульс в артикуляции водного вопроса в регионе и способствовать достижению баланса потребления гидроресурсов, поскольку, как показала история, кризис в водно-энергетической сфере одной страны непременно сказывается на соседних странах", - подчеркнул эксперт.

Для разрешения последствий водно-энергетического кризиса в регионе он предлагает предпринять три шага. Во-первых, консолидировать усилия по разрешению проблем водно-энергетического кризиса, в т.ч. с подключением к переговорным процессам Афганистана, который по факту становится новым потребителем водных ресурсов. Во-вторых, осуществить переход от потребительского отношения к водным ресурсам в сторону рационального потребления с применением современных технологий орошения, защиты водных объектов от загрязнения. И третий шаг – реформирование МФСА с учетом того фактора, что сегодня водная проблема в регионе намного шире и требует разрешения целого пласта экологических проблем, влияющих на водные ресурсы всего региона.

Участниками дискуссии также было отмечено, что укреплению авторитета региональных игроков, в частности Кыргызстана, может послужить активизация работы в рамках Фонда спасения Арала. При этом значительному расширению потенциала и возможностей самой структуры могло бы способствовать привлечение к его работе России.

Круглый стол: "Водная дипломатия в Центральной Азии в условиях водно-энергетического кризиса: проблемы и решения" был организован ЦЭИ "Ой Ордо".