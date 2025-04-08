В Русских домах по миру в пятый раз напишут Звездный диктант "Поехали"

В Русских домах по всему миру в пятый раз напишут Звездный диктант "Поехали!". Мероприятие пройдет 12 апреля в онлайн-эфире. В нем примут участие автор текста Звездного диктанта – научный журналист, главный редактор журнала "Pro Космос", лектор общества "Знание" Александр Баулин и российский публицист, телеведущий Анатолий Вассерман.

Для участия в диктанте нужно зарегистрироваться на сайте и во время онлайн-эфира заполнить пропуски в литературном тексте о космосе. Каждый пропуск - исторический или научный факт.

Для иностранцев доступен выбор языковой версии: английской, немецкой, испанской, французской, китайской, арабской.

Кроме того, трансляция Звездного диктанта будет доступна на сайте акции.

20 победителей и авторы лучших вопросов получат призы от Роскосмоса и Россотрудничества.

Источник: rs.gov.ru