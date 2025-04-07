Погода
$ 86.65 - 87.07
€ 95.05 - 96.05

Джо Джойс отклонил разговоры о пенсии после поражения от Хрговича

289  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Английский боксёр-профессионал Джо Джойс решительно отклонил слухи о своей пенсии после поражения от Филипа Хрговича, несмотря на опасения, высказанные его промоутером Фрэнком Уорреном. 39-летний тяжеловес, который когда-то претендовал на титул чемпиона мира, столкнулся с рядом неудач, включая два подряд поражения от Жилейи Чжана и недавний проигрыш Хрговичу.

Джо Джойс, которого долгое время хвалили за его впечатляющую выносливость, подвергся критике из-за своей способности выдерживать удары после поражений от Чжана. Тем не менее, несмотря на критику и нарастающее расстояние от возможного титульного боя, Джойс остается решительно настроен продолжать свою карьеру в боксе.

"Я хочу продолжать", - сказал Джойс в интервью DAZN после поражения от Хрговича. "Это тяжело. Он (Хргович) - отличный боец, и он уже долго в деле. Разве это не развлекательно?"

Промоутер Джо Джойса, Фрэнк Уоррен, который работает с ним с 2019 года, выразил обеспокоенность после боя, заявив, что Джойсу нужно серьезно подумать о своем будущем в спорте. "Джо должен серьезно подумать о будущем. Он сядет и подумает, и мы спланируем его будущее, что бы ни произошло", - сказал Уоррен.

Недавнее поражение Джойса от Хрговича стало результатом затяжной серии неудачных боев, включая невыразительное возвращение на ринг с Кэшем Али и проигрыш Дереку Чисоре в июле прошлого года. Джойс также должен был встретиться с Диллианом Уайтом, но тот снялся с поединка из-за травмы, и на замену вышел Хргович, который одержал победу.

Будущее Джо Джойса теперь находится под вопросом, и его следующие шаги будут внимательно отслеживаться как болельщиками, так и промоутерами. На данный момент Джойс настроен продолжать свою карьеру на ринге, несмотря на трудности, которые ему предстоят.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444738
Теги:
бокс, Великобритания
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  