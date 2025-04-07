Джо Джойс отклонил разговоры о пенсии после поражения от Хрговича

Английский боксёр-профессионал Джо Джойс решительно отклонил слухи о своей пенсии после поражения от Филипа Хрговича, несмотря на опасения, высказанные его промоутером Фрэнком Уорреном. 39-летний тяжеловес, который когда-то претендовал на титул чемпиона мира, столкнулся с рядом неудач, включая два подряд поражения от Жилейи Чжана и недавний проигрыш Хрговичу.

Джо Джойс, которого долгое время хвалили за его впечатляющую выносливость, подвергся критике из-за своей способности выдерживать удары после поражений от Чжана. Тем не менее, несмотря на критику и нарастающее расстояние от возможного титульного боя, Джойс остается решительно настроен продолжать свою карьеру в боксе.

"Я хочу продолжать", - сказал Джойс в интервью DAZN после поражения от Хрговича. "Это тяжело. Он (Хргович) - отличный боец, и он уже долго в деле. Разве это не развлекательно?"

Промоутер Джо Джойса, Фрэнк Уоррен, который работает с ним с 2019 года, выразил обеспокоенность после боя, заявив, что Джойсу нужно серьезно подумать о своем будущем в спорте. "Джо должен серьезно подумать о будущем. Он сядет и подумает, и мы спланируем его будущее, что бы ни произошло", - сказал Уоррен.

Недавнее поражение Джойса от Хрговича стало результатом затяжной серии неудачных боев, включая невыразительное возвращение на ринг с Кэшем Али и проигрыш Дереку Чисоре в июле прошлого года. Джойс также должен был встретиться с Диллианом Уайтом, но тот снялся с поединка из-за травмы, и на замену вышел Хргович, который одержал победу.

Будущее Джо Джойса теперь находится под вопросом, и его следующие шаги будут внимательно отслеживаться как болельщиками, так и промоутерами. На данный момент Джойс настроен продолжать свою карьеру на ринге, несмотря на трудности, которые ему предстоят.