Премьер Индии посетил Шри-Ланку для укрепления партнерства между странами

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в субботу провел обширные и продуктивные переговоры с президентом Шри-Ланки Ануру Кумарой Диссанайке в Коломбо, став первым иностранным лидером, которого президент пригласил в рамках своего президентства.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Шри-Ланку с официальным визитом, где он провел переговоры с президентом страны Ануру Кумарой Диссанайке. Встреча состоялась в Коломбо в субботу и охарактеризована как "обширная и продуктивная". Моди отметил, что эта встреча имеет особое значение, поскольку он стал первым зарубежным лидером, которого президент Шри-Ланки принял на своей родине.

"Несколько месяцев назад президент Диссанайке выбрал Индию для своей первой зарубежной поездки после вступления в должность. Теперь мне выпала честь стать первым иностранным лидером, которого он принимает на своей родине в рамках его президентства. Это свидетельствует о его личной приверженности развитию отношений между нашими странами", - написал премьер-министр Моди в своем посте в социальной сети X.

В ходе визита были подписаны несколько меморандумов о взаимопонимании. Одним из них стал трехсторонний Меморандум о взаимопонимании между Индией, Шри-Ланкой и Объединенными Арабскими Эмиратами для совместной разработки энергетического хаба в Тринкомали на Шри-Ланке.

Лидеры двух стран выразили твердую приверженность совместной работе над реализацией общего видения для "Развития партнерства ради общего будущего". Премьер-министр Моди также подчеркнул приверженность Индии поддерживать Шри-Ланку в процессе экономического восстановления и роста.