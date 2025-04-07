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Ташиев выступил спонсором строительства детсада в селе Аманбаев

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- Бермет Таалайбекова
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В селе Аманбаев Таласской области открылся новый детский сад на 200 мест. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, он был построен при спонсорской поддержке заместителя председателя кабинета министров – председателя ГКНБ генерал-полковника Камчыбека Ташиева.

В церемонии открытия приняли участие Камчыбек Ташиев, личный состав войсковой части №2029 ПС ГКНБ, представители местной власти и родители воспитанников.

Учреждение назвали в честь лейтенанта Дастана Анарбекова - пограничника, героически погибшего в 2022 году на границе в Баткене.

Строительство инициировали 28 ноября 2023 года, в день открытия нового здания айыл окмоту. Тогда Ташиев отметил нехватку дошкольных учреждений в районе и поддержал идею создания нового детсада.


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URL: https://www.vb.kg/444754
Теги:
детский сад, строительство, Таласская область, Камчыбек Ташиев, Погранслужба
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