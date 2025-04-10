Сборная Кыргызстана по боксу проводит сборы в США

Члены национальной сборной по боксу Кыргызстана в настоящее время проводит учебно-тренировочные сборы в Денвере, штат Колорадо, США. Сборы, которые начались 6 апреля, завершатся 12 апреля.
После этого национальная команда примет участие в международном открытом турнире, который пройдет с 15 по 19 апреля в Пьюбло, штат Колорадо.
Состав национальной команды:
50 кг: Анвар Ходжиев
55 кг: Зафарбек Камилов
55 кг: Санжай Сейдакматов
60 кг: Мунарбек Сейитбек уулу
65 кг: Алмаз Орозбеков
70 кг: Элдар Турдубаев
70 кг: Ихтияр Нишанов
Команду возглавляет главный тренер Данияр Тологон уулу, старший тренер - Акыйкат Абаев.
Этот международный учебно-тренировочный сбор является отличной возможностью для боксеров улучшить свои навыки и приобрести ценный опыт, готовясь к предстоящим соревнованиям, включая международный открытый турнир в Пьюбло. Участие опытных тренеров Данияра Тологон уулу и Акыйката Абаева должно еще больше повысить шансы команды на успех в будущих международных соревнованиях.