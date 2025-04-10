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Сборная Кыргызстана по боксу проводит сборы в США

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- Самуэль Деди Ирие
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Члены национальной сборной по боксу Кыргызстана в настоящее время проводит учебно-тренировочные сборы в Денвере, штат Колорадо, США. Сборы, которые начались 6 апреля, завершатся 12 апреля.

После этого национальная команда примет участие в международном открытом турнире, который пройдет с 15 по 19 апреля в Пьюбло, штат Колорадо.

Состав национальной команды:

50 кг: Анвар Ходжиев

55 кг: Зафарбек Камилов

55 кг: Санжай Сейдакматов

60 кг: Мунарбек Сейитбек уулу

65 кг: Алмаз Орозбеков

70 кг: Элдар Турдубаев

70 кг: Ихтияр Нишанов

Команду возглавляет главный тренер Данияр Тологон уулу, старший тренер - Акыйкат Абаев.

Этот международный учебно-тренировочный сбор является отличной возможностью для боксеров улучшить свои навыки и приобрести ценный опыт, готовясь к предстоящим соревнованиям, включая международный открытый турнир в Пьюбло. Участие опытных тренеров Данияра Тологон уулу и Акыйката Абаева должно еще больше повысить шансы команды на успех в будущих международных соревнованиях.


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URL: https://www.vb.kg/444850
Теги:
бокс, США, Кыргызстан
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