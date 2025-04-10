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Спикер депутату: Я вам не Нурланбек Тургунбекович

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- Бактыгуль Акжолова
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Во время заседания парламента торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу сделал замечание депутату Жанарбеку Акаеву, который по традиции назвал его по имени и отчеству - Нурланбеком Тургунбековичем.

"Я Нурланбек Тургунбек уулу, и обращайтесь ко мне исключительно на кыргызский манер", - сказал ему спикер ЖК.

Жанар Акаев на заседании парламента в своем выступлении обратился к лидерам фракций и сообщил, что Чолпон Камчыбекова, председатель Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша, является автором законопроекта о реабилитации репрессированных граждан.

Нардеп подчеркнул важность принятия исторического закона о реабилитации репрессированных граждан, отметив, что это шаг к восстановлению справедливости.

"Мы приняли важный исторический закон. Теперь, чтобы войти в состав президентской комиссии, как автор законопроекта, Чолпон Аалыевна

направила соответствующие письма. Мы должны быть готовы к принятию этого исторического процесса", - заявил Акаев.


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URL: https://www.vb.kg/444862
Теги:
спикер, Жанарбек Акаев, Жогорку Кенеш
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