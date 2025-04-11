Как в Пакистане "женят" ледники, чтобы спасти их от исчезновения

Жители деревень у подножия горы К2 (Чогори) в Балтистане, что на севере Пакистана, где изменение климата привело к засухам, стали возрождать древний ритуал – "прививка" или "свадьба ледников", рассказывает газета Eldiario.es. По местному поверью, если "поженить" два ледника, у них появятся "дети" - новые снежные покровы, которые остановят катастрофическое таяние. Женскими считаются белые и голубоватые ледники, мужскими - черные или коричневые обломки (цвет обусловлен содержащимися в них горными породами).

Вид на Балтистан с горы над деревней Чунда. Фото с сайта npr.org

Ритуал существует в Гималаях уже много веков, балтистанцы называют его Ганг Кхсва, что означает что-то вроде "забота с глубокой любовью". Эта практика имеет духовное значение, поскольку считается священным союзом душ, заключение которого, как и свадьба, отмечается молитвами и песнопениями.

"Традиция насчитывает около семи столетий. Говорят, впервые ледник, это был Кондус, привил суфийский святой", - объясняет Закир Хуссейн, профессор Университета Балтистана (UOBS) и консультант проекта ООН. По другой легенде, местные жители "поженили" ледники для создания ледяной стены, чтобы остановить вторжение Чингисхана.

Для выполнения ритуала группа крепких молодых людей поднимается на высоту более 4000 метров, где температура воздуха составляет ниже 0°C, воздействие солнца минимально, почва покрыта камнями и галькой. Затем из двенадцати разных мест берут ледяные массы - женские (мо) и мужские (фо) – в равных частях. Ивовые корзины с собранными кусками льда переносят на спинах, не позволяя им коснуться земли.

Ледяные массы утрамбовывают в яму, которая представляет собой естественную пещеру или специально вырытую камеру, туда же складывают подношения и дары. Церемония похожа на свадебную. Эту часть ритуала проводят старейшины, которые считаются людьми более высокого духовного уровня, их и признают создателями будущего ледникового "ребенка", от которого ожидают, что через десять с небольшим лет он вырастет и окрепнет достаточно, чтобы обеспечить водой местные общины.

Во время церемонии патриархи кладут на губы кубики льда, абрикосовые косточки, семена тыквы, пшеничную шелуху, воду и древесный уголь. Они поют народную песню в качестве колыбельной, читают Коран и приносят в жертву козу, что должно защитить ледники. В течение следующих пяти лет посещение этого места будет запрещено для всех.

"Ледниковый младенец" на склоне горы над деревней Чунда в Северном Пакистане. Фото с сайта npr.org

Хотя в 1990-х годах ритуал считался бессмысленным, проведенное учеными в Балтистане исследование 17 мест, где прошла "свадьба ледников", показало, что по крайней мере половина из них продемонстрировала признаки роста. Ученые задокументировали положительные экологические и климатические эффекты, зафиксировали увеличение доступности воды и воссоздали весь процесс транспортировки льда и засева ледника, чтобы лучше понять эту технологию и повысить осведомленность общества о ее пользе.

"Видимо, эта смесь дает оптимальную комбинацию достаточного количества чистого льда, чтобы заморозить больше воды, с достаточным количеством обломочного материала, который действует как теплоизоляция, чтобы защитить ее [замороженную воду] от тепла солнца и теплого воздуха. И, возможно, именно такая комбинация позволяет этой массе льда накапливать больше снега, расти и образовывать ледник", - предполагает директор Ледовой лаборатории Баскского центра по изменению климата (BC3) Сержиу Энрике Фариа.

Результаты исследований вызвали интерес со стороны ООН и местных властей, и они решили помочь возродить традицию "ледниковых свадеб" для решения проблемы нехватки воды. Например, Фонд культуры и развития Балтистана (BCDF) провел такой ритуал совместно с общиной Регаюл в октябре 2023 года. Программа развития ООН запустила проект GLOF-II, который "помогает общинам сохранить эти традиционные практики" для получения доступа к воде и смягчения ущерба от наводнений, вызванных изменением климата. ПРООН также оказывает поддержку другим стратегиям сохранения водных ресурсов в уязвимых долинах на севере Пакистана, таким как "сбор лавин" (сбор рыхлого снега с помощью тросов) и создание ледяных ступ (передача воды из долины в более холодные районы для хранения в виде больших ледяных конусов).

Источник: Фергана