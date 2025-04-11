Богатейшие американцы теперь злятся на Трампа

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении торговых пошлин для 180 стран. 9 апреля все они вступили в силу. Пошлины колеблются от 10% до 50% и рассчитаны на основе торгового баланса CША с каждой конкретной страной. Фактически это объявление глобальной торговой войны, хотя американские власти на самом деле не хотят ее вести - они хотят оказать давление на другие страны, чтобы добиться более выгодных условий в торговле. Тем не менее, пошлины стали шоком для рынков по всему миру: доллар подешевел, криптовалюты тоже, акции тоже. От этого пострадали инвесторы по всему миру, в том числе богатейшие американцы. Целый ряд финансистов и бизнесменов раскритиковали президента США. "Медуза" собрала их мнения о пошлинах.

По подсчетам журналистов, после объявления о пошлинах 10 самых богатых людей в мире потеряли больше 170 миллиардов долларов. Это коснулось и самого Трампа (его состояние уменьшилось на 500 миллионов), но гораздо больнее ударило по его главному спонсору и советнику, миллиардеру Илону Маску (его потери оцениваются почти в девять миллиардов). Неудивительно, что Маск выступил против пошлин. Он заявил, что между Европой и США они должны быть нулевыми. Кроме того, по данным The Washington Post, бизнесмен пытался убедить Трампа смягчить позицию по пошлинам, но не добился успеха.

Публично Маск не критиковал президента, зато опубликовал в соцсети Х несколько постов с оскорблениями в адрес его советника по торговой политике Питера Наварро, которого считают архитектором политики пошлин. Наварро сказал, что может понять досаду Маска, поскольку он "сборщик автомобилей", которому "нужные дешевые иностранные запчасти". В ответ Маск назвал Наварро идиотом и заявил, что Tesla лидирует среди автопроизводителей США по доле американских запчастей.

Сооснователь сети магизнов Home Depot и давний спонсор Республиканской партии Кен Лангоун (cостояние 8,2 миллиарда долларов) раскритиковал формулу расчета пошлин, основанную на торговом дефиците. "Я не понимаю эту чертову формулу, - признался он. - Я считаю, что советники плохо его [Трампа] проконсультировали". По словам бизнесмена, пошлины для Азии слишком высокие, и они не дают переговорам "шанса на успех".

По мнению Лангоуна, более конструктивным было бы ввести 10-процентные пошлины для всех стран мира, а затем заключать двусторонние сделки. Основатель инвестиционной компании Duquesne Family Office Стэнли Дракенмиллер (состояние 11 миллиардов долларов), которого называют наставником нынешнего министра финансов США Скотта Бессента, тоже не поддержал пошлины выше 10%.

Уилбур Росс, который был министром торговли во время первого срока Трампа, признался, что у него "есть некоторые сомнения относительно логики формулы расчета пошлин". Глава Fisher Investments Кен Фишер (состояние 11,2 миллиарда долларов) был куда менее сдержан. Он заявил, что политика Трампа в отношении пошлин - это "глупо, неправильно, экстремально, невежественно и решает [несуществующую] проблему с помощью неверных инструментов".

К критике присоединился основатель хедж-фонда Pershing Square Capital Management Билл Экман (состояние 7,7 миллиарда долларов), поддержавший Трампа во время его президентской кампании в 2024 году. Он опубликовал в Х несколько длинных постов с призывом к 90-дневному мораторию на введение тарифов. По его задумке, это позволит Белому дому передоговориться с другими странами об условиях торговли без ущерба для американского бизнеса.

"Если мы начнем экономическую ядерную войну, инвестиции в бизнес прекратятся, потребители захлопнут кошельки, а мы серьезно испортим свою репутацию в глазах остального мира", - писал Экман 6 апреля, до вступления в силу повышенных тарифов. 9 апреля, когда они начали действовать, он предсказал скорую волну банкротств в малом и среднем бизнесе. При этом Экман избегал критики в адрес Трампа, говоря, что тот не экономист и в вопросе пошлин полагается на своих советников, у которых "плохо с математикой".

Крупный донор Республиканской партии, cоздатель хедж-фонда Citadel Кеннет Гриффин (состояние 41,8 миллиарда долларов) назвал пошлины "огромной политической ошибкой": "Неправильно говорить [американской] семье, зарабатывающей 50 тысяч долларов в год, что теперь им придется тратить на 20%, 30%, 40% больше на продукты, тостер, новый пылесос, новую машину. Даже если мечта о возвращении рабочих мест в Америку сбудется, это мечта на 20 лет. Не на 20 недель. Не на два года. На десятилетия".

Джейми Даймон (состояние 2,2 миллиарда долларов) - директор банка JPMorgan Chase, одного из крупнейших финансовых холдингов мира, - заявил в ежегодном письме акционерам, что пошлины вызовут инфляцию и замедлят рост экономики. Он также предостерег, что они могут угрожать экономическим союзам США, которые связаны и с военными. ""America First" - это нормально, пока это не приведет к тому, что Америка останется одна", - написал Даймон.

Руководитель американской сети фитнес- и спа-центров Life Time Бахрам Акради выразил надежду, что США смогут использовать новые тарифы, чтобы быстро заключить сделки с другими странами и добиться отмены вообще всех таможенных барьеров в мировой торговле. "Если они одержат таким образом несколько побед, это будет хорошо для всех, - сказал Акради. - Если нет, то этот ход [c пошлинами] окажется невероятно плохим".

Криптоинвесторы, которые возлагали надежды на возвращение Трампа в Белый дом, тоже терпят убытки: рынок криптовалют просел вслед за другими финансовыми рынками, хоть пошлины и не влияют на него напрямую. Блогер Эдин Росс, который делал стрим с Трампом перед выборами и подарил ему Tesla Cybertruck, заявил, что его инвестиционный портфель подешевел на 10 миллионов долларов. "Я теряю кучу денег на своей криптовалюте. Биткоин падает. Ethereum падает. Все падает. Акции падают. Но все в порядке. Они снова вырастут. Но, черт, бро", - жаловался он своему гостю в одном из недавних стримов.

Инвестор, основатель спортивной компании Barstool Sports и еще один сторонник Трампа Дэйв Портной признался, что потерял из-за пошлин около 20 миллионов, но не веру в Трампа. "Нравится ли мне это [падение рынков]? Нет. Плачу ли я, типа: "О, горе мне, жаль, что я не голосовал за Камалу [Харрис]"? Нет", - сказал Портной.