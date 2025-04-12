В КР на пастбищах высажены семена эспарцета и пастбищных трав

На территории Кыргызстана были проведены посевные работы по посеву семян эспарцета и пастбищных трав с целью улучшения деградированных пастбищ, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

По всей республике было засеяно в общей сложности 37,100 кг семян эспарцета и 56,595 кг семян пастбищных трав, что охватило площадь в 6,324 гектара. Это составляет 42.4% от выполнения плана.

Данные по областям следующие:

Баткенская область: засеяно 790 кг эспарцета и 764 кг семян трав, охвачено 79 га (выполнение 32%).

Джалал-Абадская область: засеяно 14,552 кг эспарцета и 23,499 кг семян трав, охвачено 2,647 га (выполнение 57%).

Ошская область: засеяно 20,018 кг эспарцета и 30,312 кг семян трав, охвачено 3,368 га (выполнение 79%).

Нарынская область: посевные работы не проводились (0 кг, 0 га, выполнение 0%).

Иссык-Кульская область: засеяно 240 кг эспарцета и 475 кг семян трав, охвачено 59 га (выполнение 2%).

Таласская область: засеяно 274 кг эспарцета и 808 кг семян трав, охвачено 86 га (выполнение 7%).

Чуйская область: засеяно 1,226 кг эспарцета и 737 кг семян трав, охвачено 85 га (выполнение 12%).

Эти работы проводятся для восстановления и улучшения пастбищ.